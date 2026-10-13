Trading-Chance Bitcoin: Aufwärts bis…

Darum funktioniert Forecasting

Jeder Markt hat zahlreiche fundamentale Einflussfaktoren, die bei der Preisbildung wirken. Einige davon treten einmal und nie wieder auf (irgendwer verklickt sich), andere selten, aber wiederholt (Wirtschaftskrise, Terroranschläge usw.) und wiederum andere sehr regelmäßig. Wir fokussieren uns mit unseren Strategien auf jene Effekte, die sich zwingend regelmäßig wiederholen und auf jene, die permanent auf den Preis wirken. Toll ist dabei, dass die tatsächlichen Korrelationen nicht 1:1 laufen (wenn Markt a jetzt um ein Prozent steigt, steigt Markt b auch um…), sondern überwiegend zeitversetzt stattfinden. Das ist logisch, denn die Attraktivität eines Assets verändert sich dann, wenn zum Beispiel die Kosten höher geworden sind oder gesunken sind. Nehmen wir als Beispiel die Kausalität zwischen den Fleischmärkten und den Getreiden, die als Futtermittel wesentliche Kostenfaktoren bei der Mast sind. Farmer kaufen nicht täglich eine Tagesration Futtermittel, sondern nehmen riesige Mengen ab, um es in den kommenden x Wochen und Monaten zu verfüttern. Verteuert sich also jetzt beispielsweise der Preis von Mais drastisch, dann wirkt sich dies zeitversetzt (meist drei bis fünf Monate) auf den Preis von Lean Hogs (Magerschwein) aus. Denn die Schweine werden überwiegend mit Mais gefüttert. Sie selbst erleben dies übrigens beim Strom. Die Stromkosten sind nicht sofort nach oben geschnellt, als sie an den Strombörsen regelrecht explodierten, sondern Sie hatten noch den Vertrag mit den „alten“ Preisen. Erst für das nächste Abrechnungsjahr kam dann der Schlag ins Revers.

Auch wirken die Entwicklungen von konkurrierenden Assets wechselseitig auf den Preis. So konkurrieren beispielsweise Aktien und Anleihen, da beide eine Rendite abwerfen. Wir irgendwann die Rendite der Anleihen deutlich höher, als jene der Aktien, so sucht sich das Kapital die attraktivere Verzinsung. Ganz ähnlich verhält es sich zwischen dem Bitcoin und Gold. Beide Assets sind Alternativen zum Papiergeld und fungieren längst als Inflations-Hedge. Unser Forecast-Modell für die wohl bekannteste Krypto-Währung basiert auf der Veränderung des Goldpreises. Diese hat wesentlichen Einfluss auf den Preis des Bitcoin.

Hohe Prognose-Qualität

Was Sie nicht erwarten dürfen, ist, dass ein Forecast-Modell die Bewegungen eines Marktes exakt vorzeichnet. Das wäre naiv und weltfremd. Es geht um grobe Tendenzen der großen Schwünge. Und da landet der betreffende Markt extrem häufig dort, wohin der Forecast es vorgezeichnet hat. Selbstverständlich sind auch Fehlprognosen dabei, für die man ein Risikomanagement (Einsatzhöhe und Stop-Loss) hat, um nicht auf 100 Prozent Trefferquote angewiesen zu sein. Denn ein Forecast basiert auf einer Vereinfachung! Wir achten nur auf einen oder zwei wesentliche Einflussfaktoren und orientieren uns daran. Manchmal sind diese aber überlagert oder abgemildert durch andere Faktoren. Im folgenden Schaubild sehen wir oben den Chart des Bitcoin und darunter (rot) die Prognose-Linie des Forecasts.

Quelle: www.tradingview.com

Die jüngsten Schwünge wurden ausgesprochen akkurat vorgezeichnet. Seit Juni sollte der Bitcoin steigen – was er schließlich auch tat. Die vorherige Korrektur wurde ebenfalls richtig prognostiziert. Laut unserem Forecast ist bis in die erste November-Woche weiterhin Rallye-Modus angesagt, ehe es anschließend scharf korrigieren soll bis zum Jahresende.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Intermarkets zeigen noch etwa drei Wochen gen Norden, ehe dann eine spürbare Abschwächung einsetzen und sich bis zum Jahresende ziehen soll. Zunächst haben wir ein Produkt für die Prognose bis Anfang November ausgesucht. Dieses stellen wir Ihnen nachfolgend vor. Zu gegebener Zeit werden wir dann auch für die potenzielle Korrektur-Phase ein geeignetes Produkt vorstellen.

Call Turbo Optionsschein auf den Bitcoin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Call Turbo Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 75.018,39 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 83.000 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 6,74. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX94J2.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 90.000 USD

Unterstützungen: 60.000 USD

Call Turbo Optionsschein auf den Bitcoin

Basiswert Bitcoin WKN LX94J2 ISIN DE000LX94J22 Basispreis 75.018,39 USD K.O.-Schwelle 75.018,39 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent Lang & Schwarz Hebel 6,74 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.