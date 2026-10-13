Trading-Chance S&P 500: 85% Trefferquote im Oktober!

Good to know about: PowerBreakouts

Ein typischer Fehler von Tradern ist eine eindimensionierte Denk- und Handelsweise. Das ist im Übrigen auch in unserem Alltag meist fatal, da so gut wie nie eine intelligente Entscheidung rein eindimensioniert getroffen werden sollte. Man muss verstehen, dass, was immer man auch an einem Entscheidungsknoten entscheidet, es auch Auswirkungen auf einen anderen Faktor hat. Einige Beispiele: Wenn man in den westlichen Ländern mit gutem Gewissen mit E-Autos fährt und sich freut, ein paar Gramm Co2 gespart zu haben, sieht es viele tausend Kilometer, in den Lithium-Abbau-Gebieten aus, als habe dort eine Atombombe eingeschlagen. Beispiel Corona: trifft man die Entscheidung, dass alle Zuhause bleiben müssen, um sich nicht anzustecken, und wenn sie das Haus verlassen und an einem öffentlichen Ort zusammen wollen, sie einen Test benötigen, dann fangen die Leute entweder an, Corona-Tests zu fälschen oder es sterben mehr Leute durch häusliche Gewalt oder an Einsamkeit. Es soll nicht zu philosophisch werden an dieser Stelle, aber der Kern ist: so gut wie alles im Leben ist NICHT eindimensioniert. Und in den Märkten ist es fatal, sich rein auf den Preis zu fixieren. Doch genau das ist Gang und Gäbe.

So, wie nahezu alle Trader handeln, unterstellen sie, dass die Wahrscheinlichkeiten für Preisschocks ganzjährig gleich verteilt sind. Das ist faktisch falsch! Die Wahrscheinlichkeiten für dynamische Bewegungen (Preisschocks) verteilen sich tatsächlich asymmetrisch. Das hat fundamentale Gründe. Bei einem Rohstoff, wie Orangensaft beispielsweise, entstehen Preisschocks meist verursacht durch wetterbedingte Minderernten. Hierfür zeichnet üblicherweise Frost verantwortlich, gelegentlich Hurricanes. Für beides gibt es eine Saison. Im restlichen Jahr sind derartige Schäden demnach nahezu ausgeschlossen. Darum handeln unsere PowerBreakouts Orangensaft nur in spezifischen Monaten im Falle eines Ausbruchs Long. Erfolgen Ausbrüche in anderen Monaten, so werden diese von uns NICHT gehandelt.

Für die Währungen, Anleihen und Aktienindizes sind vor allem konsumtreibende Feste, wie Ostern und Weihnachten, aber auch Steuerstichtage und der Jahreswechsel fundamentale Faktoren, die die Kurse nach oben treiben. Und wann sind diese „Termine“? Im Dezember (Weihnachten & Jahreswechsel) und im April (Ostern und Steuerstichtag USA). Die Effekte der außergewöhnlichen Stärke im Aktienmarkt sind wenig überraschend im Vorfeld bzw. um diese Termine herum. Unsere PowerBreakouts arbeiten Long im S&P 500 nur in vier Monaten: März, Oktober, November, Dezember. Ein Oktober-Setup stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Das Setup: 85,7 Prozent Trefferquote

Nachfolgend sehen Sie einen Auszug aus den Statistiken zum passenden Stop-Loss für diesen Breakout-Trade. Wir arbeiten mit einem 3000-Dollar-Stop, was bei einem Punktwert von 50 Dollar im S&P emini Future 60 Punkte Stop-Abstand ausmacht. Die Trefferquote beläuft sich auf 85,7 Prozent für diese Variante des Breakouts, wie Sie in Zeile 15 an den Kennziffern nachlesen können. Der Profit Factor liegt bei 13,52 und ist damit herausragend hoch.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Unser Trading-Setup für Oktober

Die zeitliche Konditionierung gibt für diesen Ausbruchs-Trade, mit diesen Verwaltungsparametern vor, dass der Ausbruch im Oktober erfolgen muss. Tut er das nicht, wird die Order ersatzlos gelöscht. (Für November gibt es aber auch wieder Ausbruchs-Trades, ebenso für zwei andere Kalendermonate im unterjährigen Turnus)

WENN im Oktober das Hoch vom September bei 7847,25 Punkten (im S&P Future) überwunden wird, DANN steigen wir Long ein. Der Trade wird mit einem 60-Punkte-Stop-Loss bei 7787,25 Zählern abgesichert. Und 23 Handelstage gehalten. Am Ende des 23 Handelstages (erster ist der Ausführungstag) wird glattgestellt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Wir sehen nachfolgend den aktuellen Chart des S&P emini Dezember. Sein Septemberhoch bei 7847,25 Punkten wurde bereits überschritten, so dass ein Long-Trade in unserer Systematik ausgelöst worden ist. Derzeit kann man auf dem Niveau des Original-Signals einsteigen. Heute ist Tag sechs der Haltedauer. Es folgen also noch 17 weitere Handelstage, ehe die Position gemäß Regelwerk glattgestellt wird.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Ein absoluter Top-Trade aus unserem 144 Setups umfassenden PowerBreakout-Ansatz, den hunderte Kunden seit 2021 erfolgreich anwenden. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Bitte beachten Sie, dass wir den K.O. so wählen, dass er unweit des notwendigen Stop-Loss gelegen ist. So binden wir wenig Kapital, haben gleichzeitig die maximale Hebelwirkung. Das impliziert aber, dass der Einsatz im Falle eines „Ausstoppers“ fast vollständig weg ist. Wer also nur 200 Euro Risiko gehen will, kauft für 200 Euro Stücke, wer 500 Euro riskieren möchte, für 500 Euro usw.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 7734,70 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 7807 Zählern entspricht das einem Hebel von 104. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR0WDF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 7500 Pkt

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UR0WDF ISIN DE000UR0WDF1 Basispreis 7734,70 Pkt K.O.-Schwelle 7734,70 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 104 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.