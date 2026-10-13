Ukraine: Erstmals keine Angriffe auf Energieanlagen seit Trump-Vorstoß

Kiew, 13. ⁠Okt (Reuters) - Russland hat nach ukrainischen Angaben am Dienstag erstmals seit der Ankündigung einer sogenannten "Energie-Waffenruhe" durch US-Präsident Donald Trump keine entsprechenden Anlagen angegriffen. Bei nächtlichen Luftschlägen mit ballistischen Raketen und Drohnen auf Transport- und Logistikziele in ‌mehreren Städten wurden jedoch mindestens vier Menschen getötet. Betroffen war unter anderem die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw. Zudem schlug eine Rakete gut ⁠einen Kilometer ⁠von einem Heizkraftwerk entfernt in der westukrainischen Stadt Lwiw ein.

Trump hatte die Waffenruhe am Sonntag verkündet. Zwei Tage zuvor hatte er US-Sanktionen gegen russische Dieselexporte aufgehoben, um die Treibstoffpreise in den USA vor den Kongresswahlen in drei Wochen zu senken. Medienberichten zufolge hatten US-Vertreter ‌der Ukraine gedroht, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen ‌und Waffenlieferungen einzustellen, falls das Land seine Attacken auf russische Ölraffinerien nicht stoppe. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Dienstag, die Ukraine habe seit zwei ⁠Tagen keine russischen Raffinerien mehr angegriffen. Russland habe jedoch noch am Montag ‌sechs ukrainische Energieanlagen bombardiert. Ob ⁠Russland in der Nacht zum Dienstag bewusst auf Schläge gegen die Energie-Infrastruktur verzichtete, blieb unklar.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe vor dem Beschuss Kiews mit sechs ballistischen Raketen am späten ‌Montagabend keine Vorwarnung erhalten. Solche ⁠Warnungen basieren üblicherweise auf US-Geheimdienstdaten. Außenminister ⁠Andrij Sybiha erklärte am Dienstag auf einer Sicherheitskonferenz in Warschau, Kiew erhalte weiterhin Geheimdienstinformationen aus den USA. Er wertete die US-Aufforderung, die Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, als Zeichen einer gestärkten Position der Ukraine. Der Kreml erklärte unterdessen, die Kontakte über die Energie-Waffenruhe dauerten an, nannte jedoch keine Einzelheiten. Bei den nächtlichen Bombardements wurden nach ukrainischen Angaben Schäden an 17 Orten registriert. Die Luftabwehr ⁠habe 88 von 108 Drohnen abgeschossen.

(Bericht von Olena Harmash und Daniel FlynnBearbeitet von Alexander Ratz,redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)