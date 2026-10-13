'Unbestätigte Luftnotlage' - Flughafen Nürnberg gesperrt

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Nürnberger Flughafen ist wegen eines Polizeieinsatzes gegen Mittag für den Flugverkehr gesperrt worden. Grund sei eine "unbestätigte Luftnotlage", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur./fjm/DP/men

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