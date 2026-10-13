US-Anleihen starten mit Kursgewinnen in die verkürzte Handelswoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,12 Prozent auf 104,69 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,22 Prozent. In der vergangenen Woche hatte sie mit 5,36 Prozent noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 erreicht.

Wegen eines Feiertags sind die US-Anleihen erst am Dienstag in die Handelswoche gestartet und haben den Anstieg der Renditen vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt haben sich die Inflationssorgen der Anleger und damit verbunden die Zinsspekulationen nicht weiter verstärkt, nachdem die Ölpreise wieder etwas gefallen waren.

Daten vom US-Immobilienmarkt haben positiv überrascht. Im September waren die Verkäufe von bestehenden Häusern gestiegen, während am Markt ein Rückgang erwartet worden war. Die Daten konnten dem Markt aber keine neue Richtung geben. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen ist nach wie vor keine klare Erholung des Immobilienmarktes in den USA zu erkennen. "Vor dem Hintergrund des erhöhten Zinsniveaus dürfte auch im restlichen Jahresverlauf kaum mit einer Besserung zu rechnen sein", heißt es in einem Marktkommentar./jkr/he