US-Berichtssaison beginnt heute

Welche S&P-500-Aktien positiv überraschen könnten

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In dieser Aktienanalyse ordnet Nico Santura die anstehende Q3-Berichtssaison im S&P 500 ein. Im Fokus stehen unter anderem MSCI, Lockheed Martin und Applied Materials – und die Frage, wo die Erwartungen des Marktes Spielraum für Gewinnüberraschungen lassen.

Beim Blick auf die Konsensschätzungen zeigt sich eine ungewöhnlich starke Konzentration: Nvidia und Micron tragen einen erheblichen Teil zum erwarteten Gewinnwachstum des S&P 500 bei. Nico untersucht deshalb, wie aussagekräftig das starke Wachstum auf Indexebene für den breiteren Markt tatsächlich ist und wo sich abseits der größten Halbleiterwerte interessante Ausgangslagen ergeben.

Bei MSCI geht es unter anderem um die Entwicklung der an MSCI-Indizes gekoppelten ETF-Vermögen und die Erwartungen vor den kommenden Zahlen. Lockheed Martin kommt mit einem zuletzt gemeldeten Rekord-Auftragsbestand von mehr als 230 Milliarden US-Dollar in die Berichtssaison. Bei Applied Materials stehen die Investitionen im Mittelpunkt – gleichzeitig spielt auch die Bewertung der Aktie eine Rolle.

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Jemand arbeitet in einem Labor.

So entsteht ein differenzierter Blick auf die Q3-Berichtssaison: Welche Erwartungen sind bereits hoch, welche Unternehmen könnten positiv überraschen und welche Risiken sollten Anleger bei der Einordnung berücksichtigen?

* Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient nur der Information und Unterhaltung und ist keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten. Alle Inhalte sind persönliche Meinung ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Investitionen bergen erhebliche Risiken bis zum Totalverlust; jede Anlageentscheidung erfolgt eigenverantwortlich. Der Autor haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an MSCI Inc. (WKN: A0M63R), Lockheed Martin Corp. (WKN: 894648) sowie Applied Materials Inc. (WKN: 865177) und profitiert daher potenziell von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse/Anlageempfehlung i. S. v. Art. 20 MAR und wurde nach bestem Wissen, unbeeinflusst von Eigeninteressen und sachlich erstellt.

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