US-Justiz lässt kurz vor Wahl Haus von Trump-Kritikerin Omar durchsuchen

Washington, 13. ⁠Okt (Reuters) - Drei Wochen vor der Kongresswahl hat die US-Justiz das Haus der demokratischen Abgeordneten und bekannten Trump-Kritikerin Ilhan Omar in Washington durchsuchen lassen. Die Razzia am Montagmorgen stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen mutmaßlichen Einwanderungsbetrugs, sagte ein mit den Ermittlungen vertrauter Insider. Es gehe um Unterlagen, die ‌der verstorbene Vater der in Somalia geborenen Omar in ihrer Kindheit ausgefüllt habe. Das Justizministerium bestätigte den Einsatz und teilte mit, die Maßnahme sei Teil einer laufenden bundesstaatlichen ⁠Untersuchung. Omar ⁠warf der Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump vor, den Staatsapparat als Waffe gegen politische Gegner einzusetzen. "Seit zehn Jahren greift Trump mich mit haltlosen Lügen und Verleumdungskampagnen an. Dies ist nur die jüngste Eskalation in seiner Kampagne der politischen Einschüchterung", sagte die 44-Jährige. "Ich werde mich nicht zum Schweigen bringen lassen."

Omar bewirbt sich bei der Kongresswahl am 3. November ‌um eine fünfte zweijährige Amtszeit im Repräsentantenhaus als Abgeordnete ‌für den Bundesstaat Minnesota. Sie ist seit dem Jahr 2000 US-Staatsbürgerin und eine prominente Vertreterin des linken Parteiflügels der Demokraten. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt mit scharfen Diffamierungen muslimischer und somalischer ⁠Einwanderer für Empörung gesorgt und dabei auch immer wieder Omar ins Visier genommen. Omar hat ‌ihm eine "ungesunde und gruselige Obsession" vorgeworfen und erklärt, ⁠die ständigen Anfeindungen Trumps hätten auch zu Morddrohungen gegen sie und ihre Familie geführt. Im vergangenen Monat wurde ein Mann aus Minnesota, der Omar mit Essig bespritzt hatte, zu 14 Monaten Haft verurteilt.

Führende Demokraten verurteilten das Vorgehen der Justiz ‌gegen Omar als Machtmissbrauch. Es werfe ernsthafte Fragen ⁠über eine Instrumentalisierung der Regierung auf, erklärte ⁠der Chef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries. Normalerweise vermeiden US-Ermittlungsbehörden in den 60 Tagen vor einer Wahl Schritte gegen Kandidaten, die das Ergebnis beeinflussen könnten.

Trump nutzte die Razzia umgehend für seinen Wahlkampf. Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio sagte der Republikaner über Omars Geburtsland Somalia, sie komme aus einem der schlimmsten Länder der Welt. Seine Anhänger skandierten Abschiebeforderungen. Die republikanische Abgeordnete Nancy Mace forderte in einem Online-Beitrag, Omar solle im Falle eines bewiesenen Betrugs ausgebürgert und des Landes verwiesen werden.

(Bericht von Nolan D. ⁠McCaskill, Andrew Goudsward and Doina Chiacu, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)