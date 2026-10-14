64% halten ihre Miete für angemessen - Mehrheit trotzdem für schärfere Regeln

Berlin, 14. ⁠Okt (Reuters) - Die große Mehrheit in Deutschland hält ihre Miete nicht für zu hoch, fordert aber trotzdem eine stärkere Regulierung des Marktes. In einer Forsa-Umfrage aus der zweiten September-Hälfte gaben 64 Prozent der Mieter in Großstädten an, ihre Miete als angemessen zu empfinden, wie der Deutsche Mieterbund ‌und der Deutsche Gewerkschaftsbund als Auftraggeber der repräsentativen Umfrage am Mittwoch in Berlin mitteilten. 32 Prozent stuften ihre monatliche Zahlung als zu hoch, vier Prozent als zu ⁠niedrig ein. Die ⁠Unterschiede zwischen Ost und West waren dabei gering, es gab sie eher nach Altersgruppen. In der jüngsten Gruppe zwischen 18 und 29 Jahren halten nur 52 Prozent ihre Miete für angemessen, bei Älteren über 60 Jahren sind es dagegen 78 Prozent.

89 Prozent aller Befragten sprachen sich für schärfere Strafen bei Wuchermieten aus, die mehr als 50 ‌Prozent über ortsüblichen Vergleichswerten liegen. Eine Verschärfung der Mietpreisbremse ‌wollen 75 Prozent. 67 Prozent stimmen der Aussage zu, Mieterhöhungen sollten zugelassen, aber gesetzlich begrenzt werden. Einen Mietendeckel - also den Stopp von Mieterhöhungen in einem bestimmten Zeitraum - finden 65 Prozent richtig. ⁠Die Maßnahmen werden quer durch alle politischen Lager mehrheitlich als wirkungsvoll eingeschätzt.

In Berlin findet am ‌Donnerstag ein Wohngipfel statt. Bei diesem soll unter ⁠anderem die für Mietregulierung zuständige Justizministerin Stefanie Hubig reden. Die SPD-Politikerin hat bereits eine Begrenzung des Anstiegs von Indexmieten auf den Weg gebracht. Auch soll es schwerer werden, die Mietpreisbremse mit Kurzzeit-Vermietungen oder möblierten Wohnungen zu umgehen. Die ‌Koalition aus Union und SPD hat zudem ⁠bereits die Mietpreisbremse für angespannte Wohngebiete um ⁠vier Jahre verlängert. Sie gilt nun bis Ende 2029.

Der Mieterbund fordert seit Langem eine schärfere Regulierung. In Berlin läge rund die Hälfte der inserierten Wohnungen über der zulässigen Miethöhe. Die Linken haben mit dem Thema - darunter auch eine Enteignung großer Wohnungsgesellschaften - zuletzt die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen.

In der Forsa-Umfrage gaben 59 Prozent an, in ihrer Stadt könnten Arbeitgeber wegen der Lage auf dem Wohnungsmarkt Probleme bei der Rekrutierung bekommen. Allerdings gaben nur zwölf Prozent an, selbst wegen der Wohnungskosten eine Arbeitsstelle nicht angenommen ⁠oder eine Bewerbung nicht weiterverfolgt zu haben.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)