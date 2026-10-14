AfD und BSW in Sachsen-Anhalt wollen Stopp deutscher Ukraine-Hilfe

Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Die AfD und das BSW haben im neuen Landtag in Magdeburg einen Antrag zum Stopp der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine verabschiedet. Die ‌Russland nahestehenden Parteien fordern in dem Antrag am Mittwoch, dass Deutschland die finanzielle und militärische ⁠Unterstützung für ⁠das 2022 von Russland überfallene Land sofort einstellen soll. "Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland müssen sofort aufgehoben werden", heißt es weiter. Die CDU, die SPD, die Grünen und die Linkspartei stimmten gegen ‌den Antrag und verurteilten die ‌Zusammenarbeit von AfD und BSW.

Der Antrag ist inhaltlich bedeutungslos. Denn Landesregierungen sind weder für die Außen- noch ⁠die Energiepolitik Deutschlands zuständig. AfD und BSW hatten ‌aber angekündigt, dass sie ⁠ihre neue Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt nutzen wollen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. In dem Antrag wird die geschäftsführende ‌Landesregierung von Ministerpräsident Sven ⁠Schulze (CDU) aufgefordert, eine entsprechende ⁠Initiative im Bundesrat zu starten, um eine "weitere Eskalation in der Ukraine" zu verhindern. Russland hatte in den vergangenen Tagen verstärkt die ukrainische Zivilbevölkerung angegriffen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Mittwoch in seiner Regierungserklärung erneut betont, dass die Bundesregierung die Unterstützung der Ukraine fortsetzen werde.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)