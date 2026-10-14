AKTIE IM FOKUS: Evotec mit Quartalszahlen auf Erholungskurs nach 13-Jahres-Tief

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vorabend vorgelegten Quartals-Eckdaten von Evotec haben am Mittwoch die Aktie des Wirkstoff-Entwicklers vorbörslich kräftig nach oben getrieben. Auf Tradegate stieg sie verglichen mit dem Xetra-Schluss um 8,2 Prozent auf 2,64 Euro. Allerdings war das Papier am Vortag erst bei 2,406 Euro auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gesackt.

Der Umsatz und das operative Ergebnis in drei Monaten bis Ende September stellten eine Verbesserung zum vorangegangenen Quartal dar, kommentierte RBC-Analyst Charles Weston. Beide Kennziffern fielen zudem deutlich besser als im Schnitt von Analysten erwartet aus, was das SDax-Unternehmen auf die zeitliche Verteilung der Schätzungen zurückführte und nicht auf eine strukturelle Änderung des Geschäftsverlaufs im Gesamtjahr.

Zudem bestätigte Evotec die erst Mitte Juli gesenkten Jahresziele./ck/zb

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