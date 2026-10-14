AKTIE IM FOKUS: Lufthansa schwach - Hohe Treibstoffpreise sind Risikofaktor

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die hohen Ölpreise belasten die Aktien der Lufthansa . Am Mittwoch verloren die Papiere der Airline auf dem letzten Platz im MDax 1,5 Prozent auf 7,09 Euro. Damit droht der Rutsch unter die Zwischentiefs vom März und April dieses Jahres und damit der tiefste Kurs seit fast einem Jahr.

Öl der Sorte Brent kostete am Mittwoch zeitweise mehr als 106 Dollar je Fass. Die Kriege im Nahen Osten verhindern eine Entspannung am Ölmarkt.

Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bedeuteten für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb JPMorgan-Analyst Harry Gowers.

Er senkte deshalb seine Prognosen für den operativen Gewinn im kommenden Jahr für Airlines im Schnitt um rund 25 Prozent. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen./ajx/stk/zb

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