Aktien Frankfurt Schluss: Hohe Inflation in USA bremst Kurse

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend stark gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt größere Sprünge nach oben verhindert. Zum Ende des Xetra-Handels stand für den Dax ein Plus von 0,15 Prozent auf 25.298,61 Zähler zu Buche. Zwischenzeitlich hatte der deutsche Leitindex in der Spitze um 0,75 Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel schloss 0,10 Prozent höher bei 30.050,15 Punkten.

Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu und damit stärker als Experten im Mittel erwartet hatten. Im August hatte die Inflationsrate noch bei 3,4 Prozent gelegen.

Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank zeigte sich vergleichsweise gelassen: "Von klaren Zweitrundeneffekten kann bislang immer noch nicht die Rede sein". Als Zweitrundeneffekte bezeichnet man die Reaktionen von Unternehmen und Arbeitnehmern auf einen ersten Preisschock, wodurch sich die Teuerung weiter verstärkt. Aus Sicht der US-Notenbank Fed stehe dieses Jahr noch eine Zinsanhebung an, so Gitzel. "Danach sollen dann keine weiteren Zinsanhebungen folgen"./bek/he

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