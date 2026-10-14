Aktien New York Schluss: Unerwartet hohe Inflation lässt Techwerte absacken

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch vor allem die konjunktursensiblen Papiere der Technologiebranche deutlich belastet. Jetzt stehe eine Leitzinserhöhung im Oktober wieder zur Debatte, schrieb Ronald Temple, Chef-Marktstratege für die Bereiche Finanzberatung und Vermögensverwaltung beim Finanzdienstleister Lazard. Da sich nunmehr der zunehmende Inflationsdruck immer deutlicher abzeichne, wachse die Gefahr, dass die Notenbank bei der Eindämmung der Teuerung ins Hintertreffen gerät.

Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,02 Prozent auf 29.950,82 Punkte abwärts. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,11 Prozent auf 7.718,94 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,09 Prozent auf 51.621,48 Punkte nach./la/he

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