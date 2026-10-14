Wall Street
Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.
Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 13.10.2026Biontech verliert sechs Prozent – Leitindex leicht im Minusgestern, 15:50 Uhr · onvista
Börse am Morgen 14.10.2026Dax leicht im Plus – ASML-Aktie steigt nach Zahlenheute, 08:05 Uhr · onvista
Vorbörse 13.10.2026Dax leicht im Minus erwartet – KI-Sorgen belasten Südkoreagestern, 05:53 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße