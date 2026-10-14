Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte

Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.

Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach.