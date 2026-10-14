Aktionärsberater ISS empfiehlt Ablehnung von MPS-Übernahmeplan

Mailand, 14. ⁠Okt (Reuters) - Die Chancen für den Abwehrplan der italienischen Bank Monte dei Paschi gegen die Übernahme durch den größeren Rivalen Intesa Sanpaolo schwinden weiter. Der einflussreiche Aktionärsberater Institutional Shareholder Services (ISS) empfiehlt den Aktionären ‌von Monte dei Paschi (MPS), die Pläne von Vorstandschef Luigi Lovaglio zur Doppel-Übernahme der Banco BPM und des Vermögensverwalters Banca Generali auf ⁠der Hauptversammlung ⁠am 29. Oktober abzulehnen. Lovaglio will MPS mit den Übernahmen gewichtiger machen, um Intesa den Kauf des eigenen Instituts zu erschweren.

ISS sieht das kritisch: Die MPS-Aktionäre müssten "über eine Vision abstimmen, mit der die Bank durch zwei Deals doppelt so groß ‌würde, während sie noch mitten in der ‌Integration der Mediobanca" sei, die sie vor einem Jahr übernommen hatte. Der Aktionärsberater, nach dessen Rat sich vor allem angelsächsische Investoren richten, ⁠empfiehlt, die Übernahme von Mediobanca zu billigen, eine Sonderdividende aber abzulehnen, ‌die Lovaglio im Zuge der Doppel-Übernahmen ⁠versprochen hat. Auch mehrere MPS-Großaktionäre, die zusammen ein Drittel der Aktien halten, hatten bereits angekündigt, mit Nein zu stimmen. Lovaglio braucht eine Zweidrittelmehrheit auf der Hauptversammlung.

"Die Fakten und ‌die Veröffentlichungen sprechen nicht für ⁠die vorgeschlagenen Deals", heißt es ⁠in der Stellungnahme von ISS vom Dienstagabend. Gleichwohl löse auch die Offerte von Intesa für MPS Bedenken aus. Intesa hatte sein 34 Milliarden Euro schweres Angebot Anfang Oktober leicht aufgestockt und drängt MPS, ihren Abwehrplan aufzugeben. Nach der Übernahme will der italienische Marktführer die Hälfte der Filialen von MPS verkaufen, um Kartellbedenken zu begegnen.

(Bericht von Valentina ZaGeschrieben von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)