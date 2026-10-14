ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ASML auf 'Hold' - Ziel 1650 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Euro belassen. Das dritte Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters mit angehobenem Ausblick. Die geplante Steigerung der Kapazität sei positiv, dies habe man aber bereits erwartet. Er geht davon aus, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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