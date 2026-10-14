ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vinci auf 139 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 142 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Bau- und Infrastrukturkonzerns dürfte angesichts gestiegener Zinsen und Treibstoffpreise kaum Entlastung gebracht haben, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Vinci nun positiver, da erhebliche Risiken bereits eingepreist seien./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vinci

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen