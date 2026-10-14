ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Zalando auf 33,50 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers dürfte wetterbedingt sowie von einer schwächeren Nachfrage nach Sportbekleidung und -schuhen beeinträchtigt worden sein, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 bis 2028 leicht./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zalando
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York vor Eröffnung
Goldman Sachs treibt Dow an - Chip-Aktien schwachgestern, 12:19 Uhr · dpa-AFX
Die Börse in New York
Schwache Quartalszahlen
LVMH verfehlt Erwartungen – Luxuswerte im Minusgestern, 08:28 Uhr · dpa-AFX
LVMH verfehlt Erwartungen – Luxuswerte im Minus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen