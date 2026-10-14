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Thema: KI
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APA ots news: Allianz Pulse-Umfrage 2026: Österreich hinkt bei KI-Nutzung und -Weiterbildung hinterher, Sorgen nehmen zu

München/Wien (APA-ots) - - Im internationalen Vergleich nutzt Österreich  
Künstliche 
Intelligenz seltener als andere Länder, vor allem im Job 

- Während große Skepsis gegenüber der Technologie vorherrscht, 
erwarten die Österreicher:innen hingegen Vorteile für die eigene 
Produktivität 

- Nur ein geringer Teil der Erwerbstätigen erhält im Job eine KI- 
Schulung 

- Die Sorge vor Ungleichheit wächst - ebenso wie der Wunsch nach 
stärkerer Regulierung 

Die Allianz veröffentlicht heute die achte Ausgabe des "Allianz 
Pulse" - dieses Mal steht die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im 
Fokus. Für die repräsentative Umfrage wurden jeweils 1.000 Personen 
in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, 
Großbritannien und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen einen 
bemerkenswerten Widerspruch: Während KI immer stärker im Alltag 
Einzug hält, wachsen zugleich die Sorgen über ihre wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen. Insbesondere Europa läuft 
Gefahr, den KI-Wandel zu durchlaufen, ohne seine Beschäftigten 
ausreichend darauf vorzubereiten. 

Zwtl.: KI-Nutzung nimmt zu - doch am Arbeitsplatz bleibt viel 
Potenzial ungenutzt 

In Österreich nutzen 43% der Menschen KI mindestens einmal pro 
Woche. Das liegt unter dem Durchschnitt der acht Länder von 48%; an 
der Spitze stehen die USA und Spanien mit jeweils rund 55%. Auch 
Deutschland und Frankreich kommen nur auf Werte knapp über 40%. 
Besonders groß ist der Unterschied zwischen den Generationen: Von der 
Generation Z nutzen in Österreich 74% KI wöchentlich (Durchschnitt: 
77%), von den Babyboomern dagegen nur 23% - genauso viele wie im 
Länderdurchschnitt. Am Arbeitsplatz wird das Potenzial von KI dagegen 
bislang nur begrenzt genutzt: 56% der Österreicher:innen verwenden KI 
überwiegend privat (Durchschnitt: 53%), nur 44% zumindest teilweise 
für Arbeit oder Ausbildung (Durchschnitt: 47%). 

Zwtl.: Große Skepsis gegenüber KI - trotz positiver Erwartungen für 
die eigene Produktivität 

In keinem anderen Land blicken die Menschen so negativ auf KI wie 
in Österreich. Der Stimmungssaldo - der Anteil positiver abzüglich 
des Anteils negativer Einschätzungen - liegt für die Technologie 
insgesamt bei -51% (Durchschnitt: -34%). Noch negativer fällt die 
Einschätzung der wirtschaftlichen Folgen aus (-59%; Durchschnitt: -43 
%). Besonders ausgeprägt sind die Sorgen um Arbeitsplätze (-81%; 
Durchschnitt: -67%). Das ist der negativste Wert aller Länder: Hier 
stehen 85% negativen nur 4% positiven Einschätzungen gegenüber. Im 
Vergleich zur Pulse-Umfrage 2025 (-62%) hat sich dieser Saldo um 19 
Prozentpunkte verschlechtert - deutlich stärker als im Durchschnitt 
aller Länder, die in beiden Jahren befragt wurden (rund 12 
Prozentpunkte). Damit fällt die Einschätzung der Beschäftigungsfolgen 
in Österreich noch negativer aus als in Frankreich (-75%) und 
deutlich negativer als in den USA (-44%). Trotz der verbreiteten 
Skepsis rechnen viele Befragte für ihre eigene Produktivität per 
Saldo mit Vorteilen (+23%, Durchschnitt: +30%). Die positiven 
Erwartungen übertreffen die negativen um 23 Prozentpunkte; 41% 
rechnen mit wenig oder gar keinen Auswirkungen (Durchschnitt: 35%). 

"Für Europa kommt es darauf an, KI so einzusetzen, dass sie 
Produktivität und Wachstum stärkt. Viele Menschen nutzen KI bereits, 
doch zu wenige setzen sie im Job wirksam ein. Wenn wir diese Lücke 
nicht entschlossener schließen, drohen Österreich und Europa im KI- 
Wettlauf zurückzufallen und Chancen für künftigen Wohlstand zu 
verspielen", sagt Ludovic Subran, Chefvolkswirt und Chief Investment 
Officer der Allianz. 

Zwtl.: KI gestaltet Arbeit neu, statt Jobs abzuschaffen 

Die Österreicher:innen erwarten durch KI vor allem Veränderungen 
ihrer Arbeit und nicht den vollständigen Wegfall ihres 
Arbeitsplatzes. Nur 6% erwarten, dass ihr Arbeitsplatz ganz wegfällt 
(Durchschnitt aller befragten Länder: 7%); 18% gehen davon aus, dass 
KI wesentliche Teile ihrer Arbeit übernimmt (21%). Weitere 31% 
erwarten, dass KI sie vor allem bei ihren Aufgaben unterstützt - 
einer der höchsten Werte in der Umfrage (Durchschnitt: 26%). 
Zusammengenommen erwarten 49%, dass KI ihren Job in Teilen verändert, 
etwas mehr als im Durchschnitt (47%). Wer KI bereits im Beruf nutzt, 
sieht deutlich häufiger die Chancen der Technologie: 50% dieser 
Beschäftigten erwarten, dass KI sie bei ihren Aufgaben unterstützt, 
gegenüber nur 12% der Nicht-Nutzer:innen (Durchschnitt: 41% bzw. 11%) 
. 

Zwtl.: KI-Weiterbildung: Österreichs Beschäftigte sind unzureichend 
vorbereitet 

Obwohl viele Beschäftigte mit tiefgreifenden Veränderungen ihrer 
Arbeit rechnen, bleibt die betriebliche Weiterbildung im Bereich KI 
bislang deutlich hinter dem Bedarf zurück. Nur 11% der befragten 
Erwerbstätigen in Österreich haben im Job eine KI-Schulung erhalten - 
im Durchschnitt sind es 17%, in den USA 30%. Nur in Polen ist der 
Anteil mit 10% noch niedriger. Vielen fehlt schlicht das Angebot: 52% 
sagen, ihr Arbeitgeber biete keine KI-Schulungen an - mehr als in 
jedem anderen Land (Durchschnitt: 44%). Hinzu kommt: 
Länderübergreifend profitieren vor allem Hochqualifizierte von 
Schulungen - dadurch könnten sich bestehende Unterschiede bei 
Qualifikationen und beruflichen Chancen weiter vergrößern. Österreich 
steht damit vor einer doppelten Aufgabe: Es gilt, aus der KI-Nutzung 
messbare Produktivitätsgewinne zu erzielen und die Beschäftigten 
durch gezielte Weiterbildung auf den Wandel vorzubereiten. 

Zwtl.: Sorge vor Ungleichheit verstärkt den Ruf nach klaren KI-Regeln 

Nirgends sorgen sich die Menschen so stark um die 
Verteilungswirkung von KI wie in Österreich: 45% erwarten, dass KI 
die Ungleichheit verstärkt (Durchschnitt aller befragten Länder: 37%) 
. Dabei geht es den Befragten vor allem um konkrete Risiken, weniger 
um ferne Zukunftsszenarien. Am häufigsten nennen sie Desinformation ( 
27%), gefolgt vom Kontrollverlust über fortgeschrittene KI (21%), 
Datenschutz (19%) und dem Verlust von Arbeitsplätzen (14%). Die Sorge 
vor einem Kontrollverlust ist in keinem anderen Land so groß. Diese 
Sorgen zeigen: Eine stärkere Verbreitung von KI allein reicht nicht 
aus. Ebenso wichtig ist Vertrauen - darin, dass viele von den 
Vorteilen profitieren und die Risiken beherrschbar bleiben. 
Entsprechend deutlich wächst der Wunsch nach strengerer Regulierung. 
Der Saldo aus Befürworter:innen und Gegner:innen stieg um 21 
Prozentpunkte von +56% im Jahr 2025 auf +77% im Jahr 2026 - einer der 
stärksten Anstiege in der Umfrage. Die Befürworter:innen liegen damit 
inzwischen 77 Prozentpunkte vor den Gegnern, etwa so viel wie im 
Durchschnitt aller Länder. 

"Die Angst vor Künstlicher Intelligenz ist groß", sagt Simon 
Krause, Ökonom bei Allianz Research . "Fast die Hälfte der Befragten 
in Österreich rechnet damit, dass KI ihren Job in Teilen verändert. 
Sechs Prozent gehen sogar davon aus, dass KI ihren Arbeitsplatz in 
den nächsten fünf Jahren komplett ersetzt. Hinzu kommen große Sorgen 
vor zunehmender Ungleichheit und um die Sicherheit der Technologie. 
Daher überrascht es nicht, dass sich eine überwältigende Mehrheit der 
Österreicher:innen für eine strengere Regulierung von KI ausspricht." 

Zwtl.: KI zum Motor für Produktivität und Wohlstand machen - für 
Österreich und Europa 

Für Österreich und Europa geht es deshalb nicht darum, KI 
auszubremsen, sondern sie produktiver, inklusiver und 
vertrauenswürdiger zu machen. Dafür braucht es mehr Investitionen in 
die Anwendung am Arbeitsplatz und in Weiterbildung, Unterstützung für 
Beschäftigte, die in neue Rollen wechseln, sowie eine gezielte 
Regulierung gegen Desinformation, Datenmissbrauch und Risiken für den 
Arbeitsmarkt. Entscheidend ist am Ende, ob KI Produktivitätsgewinne 
bringt, von denen viele profitieren, die Beschäftigungsfähigkeit 
stärkt und das Vertrauen in wirtschaftlichen Fortschritt erneuert. 

Die gesamte Studie zum Download finden Sie hier . 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

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OTS0074    2026-10-14/11:00
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