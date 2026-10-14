APA ots news: Industrie trägt die Erholung, Energiepreise dämpfen die Kaufkraft

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    Prognose für 2026 und 2027 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Wirtschaft befindet sich auf einem  
zaghaften 
Erholungskurs und dürfte trotz des neuerlichen Energiepreisschubs 
nicht davon abgebracht werden. Das WIFO erwartet für 2026 ein BIP- 
Wachstum von 0,9%. 2027 beträgt es voraussichtlich 1,3%. Im 
Prognosezeitraum löst die Industrie den öffentlichen Bereich als 
Wachstumsträger ab, während die private Konsumnachfrage aufgrund 
sinkender Reallöhne und anhaltend hoher Unsicherheit schwach bleiben 
wird. Mittelfristig dämpfen hohe Energiepreise und Lohnstückkosten 
sowie weitere strukturelle Herausforderungen das Potenzialwachstum. 
Österreichs Wirtschaft dürfte daher bis 2031 etwas langsamer 
expandieren als der Euro-Raum (Ø 2026/2031 +1,0% p. a.). Das 
Budgetdefizit des Staates wird in der mittleren Frist bei 
durchschnittlich 4,1% des nominellen BIP liegen und damit deutlich 
über dem Schwellenwert von 3% bleiben. 

"2026 löst die Industrie den öffentlichen Bereich als 
Wachstumsträger ab; die weitere Entwicklung der 
Industriewertschöpfung ist allerdings von der Auslandsnachfrage und 
den Energiepreisen abhängig", so Christian Glocker, einer der Autoren 
der aktuellen WIFO-Prognose. 

Abbildung 1: Wachstumsbeiträge der Wirtschaftsbereiche zum realen 
BIP - auf der WIFO-Website 

Die österreichische Wirtschaft befindet sich nach der langen 
Schwächephase der Jahre 2023 und 2024 in einer zaghaften Erholung, 
deren Charakter sich im laufenden Jahr grundlegend verändert. Bis 
2025 wurde das Wachstum zu einem wesentlichen Teil vom Bereich 
öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheit getragen, dessen 
Beitrag nunmehr deutlich zurückgeht. An seine Stelle tritt die 
Industrie (Herstellung von Waren, ÖNACE 2008, Abschnitt C), die von 
einer spürbaren Belebung der Auslandsnachfrage profitiert. Zugleich 
belastet ein neuerlicher Angebotsschock das Umfeld: Der Krieg im 
Nahen Osten und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus haben 
die Preise für Rohöl, Erdgas und Strom kräftig steigen lassen. Anders 
als 2022 trifft dieser Schock die heimische Wirtschaft in einer Phase 
ohnehin schwacher Kaufkraft und restriktiv ausgerichteter 
Wirtschaftspolitik. 

Für 2026 erwartet das WIFO ein Wachstum der Wirtschaftsleistung 
von 0,9%. Getragen wird es von den Exporten (+2,3%), die sich mit der 
Industriekonjunktur auf den wichtigsten Absatzmärkten beleben. Über 
Produktion und Einkommen überträgt sich dieser Impuls erst allmählich 
auf die Inlandsnachfrage: Der private Konsum wächst weiterhin schwach 
(+0,4%), weil die Reallöhne sinken und die gestiegene Unsicherheit 
die Ausgabenbereitschaft der Haushalte dämpft. 

Übersicht 1: Hauptergebnisse der Prognose - auf der WIFO-Website 

2027 dürfte sich das Wirtschaftswachstum auf 1,3% beschleunigen, 
da dann der außenwirtschaftliche Impuls deutlicher auf die 
Binnennachfrage durchschlagen sollte: Die Bauinvestitionen werden 
2027 erstmals seit fünf Jahren wieder zulegen, die 
Ausrüstungsinvestitionen weiter expandieren, und die Bruttoreallöhne 
pro Kopf wieder leicht steigen. Die Straffung der Geldpolitik und die 
fortgesetzte fiskalische Konsolidierung dämpfen die Dynamik 
allerdings über den gesamten Prognosezeitraum. 

Im Inland produzierte Güter und Dienstleistungen verteuern sich 
2026 um 2,2% und 2027 um 2,4% (2025 +3,0%). Der BIP-Deflator 
unterzeichnet damit den Preisauftrieb, dem die privaten Haushalte 
gegenüberstehen, denn die Verteuerung importierter Energieträger 
erhöht zwar die Verbraucherpreise, nicht aber den Preis der 
heimischen Wertschöpfung. Die Verbraucherpreise steigen 2026 um 3,3% 
und 2027 um 2,6% (2025 +3,6%). Mit der unterstellten Entspannung auf 
den Energiemärkten lässt der Preisauftrieb gegen Ende des 
Prognosezeitraumes nach. 

Der Arbeitsmarkt reagiert mit Verzögerung auf die 
Konjunkturbelebung. Die Zahl der unselbständig aktiv Beschäftigten 
steigt 2026 um 0,5% und 2027 um 0,7%. Da das Arbeitskräfteangebot vor 
allem durch Zuwanderung weiter zunimmt, erhöht sich die 
Arbeitslosenquote (nach nationaler Definition) 2026 auf 7,6% und 
sinkt erst im Folgejahr auf 7,3%. 

Zwtl.: Mittelfristige Aussichten 

In der mittleren Frist ringt die österreichische Wirtschaft mit 
mehreren Herausforderungen. So sind die Energiepreise und die 
Lohnstückkosten trotz der rezenten Annäherung an den europäischen 
Durchschnitt immer noch erhöht. Dadurch ist insbesondere die 
energieintensive Exportwirtschaft weiterhin einem beträchtlichen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Die Erwerbsbeteiligung Älterer ist mit 
der schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters 
der Frauen und der späteren Eintrittsmöglichkeit in die 
Korridorpension angestiegen, liegt aber immer noch unter jener in 
vergleichbaren Industrieländern. Zudem bestehen weiterhin 
strukturelle Probleme bei der Integration von Migrant:innen ins 
Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund dürfte 
die österreichische Wirtschaft mittelfristig langsamer wachsen als 
der Durchschnitt des Euro-Raumes. Das WIFO erwartet ein Wachstum des 
realen BIP von 1,2% p. a. (2026/2031; Ø 2010/2019 +1,6% p. a.). 

Abbildung 2: Vergleich der mittelfristigen WIFO-Prognosen zur 
Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes in Österreich - auf der 
WIFO-Website 

Angesichts der demografischen Alterung müssen künftig neben jenen 
älterer Erwerbspersonen auch die Potenziale von Arbeitslosen besser 
gehoben werden. Gelingt dies, könnte die Arbeitslosenquote bis 2031 
auf 5,8% zurückgehen. 

Für 2028/29 erwartet das WIFO wieder merklich höhere 
Bruttoreallohnzuwächse. Der Preisauftrieb dürfte erst in der zweiten 
Jahreshälfte 2028 das 2%-Ziel der EZB erreichen und auch in der 
Folgeperiode dort verbleiben. 

Übersicht 2: Hauptergebnisse der mittelfristigen Prognose für 
Österreich - auf der WIFO-Website 

Das Budgetdefizit des Staates wird 2026/2031 bei durchschnittlich 
4,1% des nominellen BIP liegen und bleibt damit auch mittelfristig 
deutlich über der 3%-Schwelle. Folglich steigt die Staatsschuld bis 
2031 auf 89% der nominellen Wirtschaftsleistung. Der Anstieg der 
langfristigen Zinssätze verursacht einen merklich höheren 
Zinsendienst für die Staatsschuld und konterkariert bisherige 
Konsolidierungsbemühungen. Um das 3%-Maastricht-Ziel zu erreichen 
bzw. zu unterschreiten sind ab 2029 zusätzliche 
Konsolidierungsanstrengungen von zumindest 1% des nominellen BIP 
erforderlich. 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, von 12 bis 15 
   Uhr, an Mag. Dr. Christian Glocker, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 467, 
   christian.glocker@wifo.ac.at und Mag. Dr. Josef Baumgartner, Tel. (1) 
   798 26 01 - 230, josef.baumgartner@wifo.ac.at . 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0041    2026-10-14/10:00
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