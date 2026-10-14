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APA ots news: Kommunalkredit beabsichtigt Emission eines Additional-Tier-1-Kapitalinstruments über EUR 150 Mio.

Wien (APA-ots) - Diese Meldung ist in englischer Sprache unter  
https://www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/presentations 
verfügbar. 

Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") - eine auf 
Infrastruktur- und Energiefinanzierungen spezialisierte europäische 
Bank mit Fokus auf komplexe Mid-Market-Projekte in Europa - gibt 
heute ihre Absicht bekannt, abhängig von den Marktbedingungen ein 
Additional-Tier-1-Kapitalinstrument (AT1) im Volumen von EUR 150 Mio. 
zu begeben. Die Emission soll die Rückzahlung der bestehenden AT1- 
Wertpapiere der Bank im Volumen von EUR 62,8 Mio. unterstützen und 
zusätzlichen Kapitalspielraum für das weitere Wachstum des 
Kreditgeschäfts schaffen. Ihr Portfolio beläuft sich auf rund EUR 7,7 
Mrd. und weist ein durchschnittliches Portfoliorating von BBB auf. 

Das Instrument wird gemäß den geltenden regulatorischen 
Bestimmungen als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) 
anrechenbar sein. Es ist unbefristet ausgestaltet und sieht eine 
erstmalige Kündigungsmöglichkeit nach 5,5 Jahren sowie einen 
Mechanismus zur vorübergehenden Herabschreibung bei Unterschreiten 
einer CET1-Quote von 5,125 % vor. Für die Emission wird ein Rating 
von B+ durch S&P Global Ratings erwartet. Die Transaktion soll die 
Flexibilität der Kapitalstruktur der Bank stärken und ihre 
Investorenbasis bei spezialisierten Investoren für Bankkapital und 
nachrangige Schuldtitel weiter diversifizieren. 

Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit: "Die 
AT1-Emission ist ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der 
Kapitalstruktur der Kommunalkredit. Sie wird unsere Investorenbasis 
verbreitern, unsere Kapitalflexibilität stärken und zusätzlichen 
Spielraum für das weitere Wachstum unseres Kreditgeschäfts in den 
europäischen Infrastruktur- und Energiesektoren schaffen." 

Die Kommunalkredit hat ABN AMRO und Morgan Stanley mit der 
Durchführung der AT1-Transaktion beauftragt. Registrierte Investoren 
können hier auf eine Aufzeichnung der NetRoadshow zugreifen: 
https://dealroadshow.finsight.com/e/KA2026 

Rückfragehinweis: 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Liviu Kouchnirenko 
   Telefon: +43 1 31631 415 
   E-Mail: l.kouchnirenko@kommunalkredit.at 
    
   Kommunalkredit Austria AG 
   Marcus Mayer 
   Telefon: +43 1 31631 593 
   E-Mail: communication@kommunalkredit.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0109    2026-10-14/12:01
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