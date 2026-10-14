Aufwärtstrend gebrochen – 25.400-Punkte-Marke entscheidet

Dax Widerstand: 25.400 intraday 25.450 Vortageshoch Dax Unterstützung: 25.280 intraday 25.230 Vortagestief

Dax Rückblick

Der Dax zeigt sich am Mittwoch erneut schwankungsanfällig. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex nach einem starken Handelsstart zunächst bis auf 25.453 Punkte zugelegt, die Gewinne anschließend jedoch vollständig abgegeben. Zum Xetra-Schluss standen 25.260 Punkte auf der Kurstafel, ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Damit blieb die Widerstandszone um 25.450 Punkte bestehen.

Auch die Wall Street beendete den Dienstag mit leichten Verlusten. Der Dow Jones verlor 0,35 Prozent auf 51.670 Punkte, der S&P 500 gab geringfügig auf 7.805 Punkte nach. Der Nasdaq 100 schloss 0,31 Prozent tiefer bei 30.569 Punkten. Im Fokus stand der Auftakt der Berichtssaison: Goldman Sachs und Citigroup übertrafen die Gewinnerwartungen, während JP Morgan und Wells Fargo teilweise enttäuschten. Heute folgen die Quartalszahlen von Bank of America und Morgan Stanley.

Dax Chartanalyse

Nach dem heutigen Xetra-Start legte der Dax zunächst deutlich zu und erreichte rund 25.390 Punkte. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Index bis in den Bereich um 25.280 Punkte führten. Von dort begann eine erneute Erholung. Gegen 10:30 Uhr wurde das bisherige Tageshoch bei knapp 25.400 Punkten wieder angelaufen.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich damit, dass der gestrige Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie (grün unten) bislang keine nachhaltigen Abgaben ausgelöst hat. Die schnelle Rückkehr über 25.350 Punkte verbessert das kurzfristige Chartbild.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Ein Anstieg über 25.400 Punkte könnte nun die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten erneut auf die Agenda bringen. Darüber wäre das Hoch vom 6. Oktober bei 25.522 Punkten das nächste Ziel. Auf der Unterseite bietet zunächst der Bereich um 25.280 Punkte Unterstützung. Darunter könnten die Kurse erneut bis 25.230 Punkte zurückfallen.

Wichtig war hierbei: Der gestrige Bruch der Aufwärtstrendlinie führte bisher zu keiner nachhaltigen Abwärtsbewegung. Entscheidend ist jetzt, ob der Dax die Marke von 25.400 Punkten überwinden und anschließend die Widerstandszone bei 25.450 Punkten erneut testen kann.