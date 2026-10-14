Chinas Handelsüberschuss nähert sich schon im September der Billionen-Marke

Peking, 14. Okt (Reuters) - ⁠Die chinesischen Exporte sind im September wegen der weltweit starken Nachfrage nach Halbleitern und Autos unerwartet kräftig gestiegen. Sie wuchsen um 36,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Zollbehörde am Mittwoch in Peking mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die Ausfuhren mit 25,5 Prozent ähnlich stark zulegen ‌wie im August. Die Einfuhren zogen mit 31,0 Prozent nicht ganz so stark an.

Der Handelsüberschuss - Exporte minus Importe - weitete sich allein im September auf 133,53 Milliarden Dollar aus. In den ersten neun ⁠Monaten des Jahres ⁠summierte er sich bereits auf 938,11 Milliarden Dollar. Damit ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auf Kurs, den Rekordüberschuss des Vorjahres von 1,189 Billionen Dollar zu übertreffen und die Marke von einer Billion Dollar früher zu erreichen als 2025. Damals wurde sie im November überschritten.

Angetrieben wurde das Export-Wachstum vor allem durch Hightech-Güter. So stiegen die Halbleiter-Exporte in den ersten neun Monaten wertmäßig um 108,1 Prozent im ‌Vergleich zum Vorjahr, haben sich also mehr als verdoppelt. Die Autoexporte ‌legten sowohl wert- als auch volumenmäßig um mehr als 50 Prozent zu. "Die wichtigen Handelsbeziehungen dürften bis zum Jahresende stabil bleiben, was den wichtigsten Wachstumsmotor in diesem Jahr am Laufen halten sollte", sagte die Chefvolkswirtin für China ⁠bei der Bank ING, Lynn Song.

Der massive Überschuss dürfte jedoch die Handelsspannungen mit wichtigen Partnern wie den ‌USA und der Europäischen Union weiter verschärfen. Der Überschuss ⁠im Handel mit den USA erreichte im September mit gut 34 Milliarden Dollar den höchsten Stand seit 20 Monaten, der mit der EU lag bei 34,8 Milliarden Dollar.

Die Europäische Union hat sich mit China gerade auf eine Obergrenze bei Hybridauto-Importen geeinigt. Die Deckelung liege bei ‌350.000 Fahrzeugen jährlich, wie ein Sprecher der EU-Kommission sagte. ⁠Zugleich sei eine jährliche Steigerung von sechs ⁠Prozent vereinbart worden. Die ersten konkreten Maßnahmen, mit denen der Import dieser Autos begrenzt werden soll, seien ab Anfang Dezember zu erwarten. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von vier Jahren.

Das dürfte das boomende Autogeschäft Chinas auf Dauer belasten. Da die Maßnahmen aber voraussichtlich erst am Jahresende festgelegt werden, könnten Exporteure ihre Lieferungen hochfahren, um der Frist zuvorzukommen. "Der wachsende Handelsüberschuss mit Europa könnte zu umfassenderen Beschränkungen durch die EU führen", sagte der China-Ökonom von Capital Economics, Nguyen Hoang Nam.

Ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump im September hatte einen Waffenstillstand im Zollstreit und eine Einigung über ⁠Zollsenkungen für Waren im Wert von jeweils 30 Milliarden Dollar gebracht.

(Bericht von Yukun Zhang, Ellen Zhang und Liz Lee, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)