DAX-FLASH: Etwas höher - Anleger warten auf US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Mittwoch vor weiteren Unternehmensquartalsberichten aus den USA und der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zunächst etwas höher erwartet. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 25.343 Punkte. Insgesamt ist der Dax in dieser Woche bislang kaum vorangekommen, er ringt mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die bei 25.313 Punkten verläuft.

Die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet, in Asien befanden sie sich am Mittwoch aber auf Erholungskurs.

In der Berichtssaison stehen weitere US-Banken sowie in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML mit Quartalszahlen auf der Agenda. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau./ajx/mis