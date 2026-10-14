Dax höher erwartet - US-Inflation und US-Banken im Blick

Frankfurt, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex knapp im ‌Minus bei 25.259,90 Punkten geschlossen. Der Auftakt der US-Bilanzsaison hat die Anleger an den Börsen dies- und ⁠jenseits ⁠des Atlantiks nicht überzeugt. Zur schlechten Stimmung trugen zudem Kursverluste bei Halbleiterwerten bei. Händler verwiesen auf Medienberichte, nach denen der chinesische Halbleiterhersteller CXMT eine neue Generation von Speicherchips für Rechenzentren auf den Markt ‌bringen will. Der Ausverkauf im ‌Technologiesektor ließ Anleger bei als sicher geltenden Staatspapieren zugreifen, was die zuletzt rasant angestiegenen Renditen am Anleihemarkt etwas ⁠drückte. Die Ölpreise begaben sich indes auf Richtungssuche, nachdem ‌US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, ⁠Russland habe zugestimmt, Diesel auf die Weltmärkte zu liefern.

Auch zur Wochenmitte steht die US-Bilanzsaison im Fokus.

• Nach den Geschäftszahlen erster wichtiger US-Banken ‌am Dienstag folgen am ⁠Mittwoch die Bilanzen von Morgan ⁠Stanley und der Bank of America.

• Im Mittelpunkt bei den Konjunkturdaten steht der US-Inflationsbericht für September, der laut Experten einen erneuten Anstieg der Teuerungsrate zeigen dürfte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.259,90

EuroStoxx50 6.167,01

EuroStoxx50-Future 6.185,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 51.670,10 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.805,45 -0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 68.375,33 +0,9%

Shanghai 3.800,57 -0,0%

Hang Seng 24.372,62 +0,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)