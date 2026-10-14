Dax leicht im Plus – ASML-Aktie steigt nach Zahlen

Vor weiteren Quartalsberichten von US-Banken und den an diesem Mittwochnachmittag anstehenden US-Inflationsdaten wirken die Anleger hierzulande gelassen. Starke Ex- und Importdaten aus China sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise dort stützten etwas, sagte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um bis zu 0,5 Prozent auf 25.384 Punkte, womit er die gleitende 21-Tage-Linie erneut überwand. Um diesen kurzfristigen Trendindikator, der aktuell bei etwas über 25.310 Punkten verläuft, schwankt der Dax seit geraumer Zeit. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann in der Spitze 0,6 Prozent auf 30.212 Punkte.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht aktuell einen "Abwarte-Markt", in dem sich derzeit kaum einer in großem Stil positionieren wolle. Dabei verweist er auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden".

ASML dreht nach Zahlen ins Plus

Besonders im Fokus stehen am Mittwoch die Aktien von Chupausrüster ASML. Der niederländische Konzern hat Quartalszahlen vorgelegt und geht davon aus, dass das derzeit für 2027 und 2028 geplante Angebot die Nachfrage der Kunden nicht vollständig decken wird. ASML prüft deshalb Möglichkeiten, die Kapazität für 2028 über die bereits kommunizierte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen.

Dies sei zwar positiv, ein Anstieg der Kapazität 2027 und 2028 habe man aber bereits erwartet, kommentierte Analyst Janardan Menon von Jefferies. Er rechnet weiterhin damit, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte.

Nach vorbörslichen Verlusten drehte der Aktienkurs in der ersten Handelsstunde dennoch deutlich ins Plus und gewann in der Spitze 3,2 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Evotec legt zweistellig zu

Am deutschen Aktienmarkt gewann die Aktie von Biotech-Forscher Evotec besonders stark. Die am Vorabend vorgelegten Quartals-Eckdaten haben die Aktie kräftig nach oben getrieben. In der ersten Handelsstunde stieg sie auf Xetra verglichen mit dem Xetra-Schluss vom Dienstag um bis zu zehn Prozent Prozent auf 2,68 Euro. Allerdings war die Aktie am Vortag erst bei 2,406 Euro auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gesackt.

Der Umsatz und das operative Ergebnis in drei Monaten bis Ende September stellten eine Verbesserung zum vorangegangenen Quartal dar, kommentierte RBC-Analyst Charles Weston. Beide Kennziffern fielen zudem deutlich besser als im Schnitt von Analysten erwartet aus, was das SDax-Unternehmen auf die zeitliche Verteilung der Schätzungen zurückführte und nicht auf eine strukturelle Änderung des Geschäftsverlaufs im Gesamtjahr.

(mit Material von dpa-AFX)

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