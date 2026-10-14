DAX® - Schlüsselgröße 25.500 Punkte

In der Spitze rückte der DAX® gestern bis 25.453 Punkte vor. Doch dann zeigte das Aktienbarometer Respekt vor den an dieser Stelle mehrfach angeführten horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten. Seit Januar haben die deutschen „blue chips“ in diesem Dunstkreis immer wieder innegehalten. Hinzu kommt die Bedeutung des jüngsten Bewegungshochs vom 6. Oktober bei 25.522 Punkten. Bei einem Spurt über dieses Level würde ein kleiner Doppelboden entstehen, der vermutlich den Startschuss für ein versöhnliches Jahresende legen würde. Rein rechnerisch würde ein solcher Befreiungsschlag ein Anschlusspotenzial von 700 Punkten nach sich ziehen. Auf der Unterseite markiert indes die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.867 Punkten) eine entscheidende Rückzugslinie. Zuletzt kam es zwei Mal zu einem Stresstest der meistbeachteten Glättungslinie. Auch in Zukunft gilt es, diese Bastion unbedingt zu verteidigen. Zum Abschluss noch ein gleichermaßen spannendes, wie seltenes Phänomen: Auf Wochenbasis musste der DAX® zuletzt sechs rote Kerzen in Serie hinnehmen, d. h. in jeder der letzten sechs Wochen kam es zu Kursverlusten. Eine solche Durststrecke ist extrem selten – kommt statistisch weniger als ein Mal pro Jahr vor – und begünstigt eher eine Gegenbewegung.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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