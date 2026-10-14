Dax zieht leicht an - Bilanzen treiben Anleger um

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠14. Okt (Reuters) - Dax-Anleger sind vor den US-Inflationsdaten auf Richtungssuche gegangen. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch ‌um 0,3 Prozent auf 25.323 Punkte. "Die Anleger haben die Quartalszahlen der großen ⁠US-Banken ⁠inzwischen eingeordnet und kommen zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Zahlen waren gut, aber nicht gut genug, um weitere Kurssteigerungen zu rechtfertigen", sagte ‌Andreas Lipkow, Analyst beim ‌Broker CMC Markets.

Bei den Einzelwerten kletterten die Aktien von Evotec um bis ⁠zu 8,5 Prozent, nachdem sich das ‌Geschäft des Biotech-Unternehmens ⁠nach eigenen Angaben in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres besser entwickelt hat als erwartet. ‌Dagegen brachen ⁠die Anteilsscheine von PNE ⁠um bis zu 18 Prozent ein. Der Windkraft- und Solarparkentwickler hat seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr wegen Projektverzögerungen zurückgeschraubt.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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