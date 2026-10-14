Deutsche Anleihen kaum verändert - US-Daten belasten nur zeitweise

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future wurde am späten Nachmittag bei 121,03 Punkte gehandelt und damit geringfügig niedriger als am Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,46 Prozent.

Am Nachmittag sorgten Preisdaten aus den USA nur zeitweise für deutliche Bewegung am Markt für Staatsanleihen. Eine überraschend hohe Inflation im September von 3,7 Prozent und die damit verbundene Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed sorgten allgemein für einen Anstieg der Renditen. In der zehnjährigen Laufzeit sprang sie für Bundesanleihen zeitweise bis auf ein Tageshoch bei 3,50 Prozent.

"Unter dem Eindruck der deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise ist der Verbraucherpreisindex im September kräftig gestiegen", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba die Inflationsdaten. Die Jahresrate liege nicht nur oberhalb der Konsensschätzung, sondern auch deutlich oberhalb der Zielmarke der US-Notenbank. "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt", sagte Umlauf./jkr/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 14.10.2026
Vor US-Inflationsdaten: Dax dürfte im Plus startenheute, 06:03 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 13.10.2026
Dax leicht im Minus erwartet – KI-Sorgen belasten Südkoreagestern, 05:53 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet – KI-Sorgen belasten Südkorea
Vorbörse 12.10.2026
Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nach12. Okt. · onvista
Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nach
Deutsche Anleihen kaum verändertgestern, 15:09 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen