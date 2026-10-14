Drägerwerk hadert mit hohen Kosten - Ergebnis geht zurück
dpa-AFX · Uhr
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging von knapp 57 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun rund 48 Millionen Euro zurück, wie das SDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Im Ergebnis enthalten war ein Betrag aus Zollrückerstattungen in Höhe von 20,1 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro. Beim Auftragseingang ging es um 8,2 Prozent auf 926 Millionen Euro nach oben. Die Jahresprognose behielt das Management der Lübecker bei. Die Aktie verlor nachbörslich in einer ersten Reaktion fast 6 Prozent./men/he
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