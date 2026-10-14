Drohnenangriff auf größtes russisches Rechenzentrum

Moskau, 14. ⁠Okt (Reuters) - Die Ukraine will mit wiederholten Angriffen auf russische Rechenzentren die KI-Entwicklung des Nachbarlandes bremsen. Ukrainische Drohnen hätten eine Anlage in der Region Saratow getroffen, teilte deren Betreiber Sberbank am Mittwoch mit. Der Betrieb des größten russischen Rechenzentrums sei ‌jedoch nicht beeinträchtigt. Das staatliche Finanzinstitut ist neben dem Internetkonzern Yandex der führende russische KI-Entwickler. Die beiden Unternehmen beherrschen den dortigen Markt mit ihren ⁠Chatbots "GigaChat" und "YandexGPT".

In ⁠der vergangenen Woche hatte die Ukraine mehrfach Rechenzentren von Yandex angegriffen. Weder Sberbank noch Yandex machten Angaben dazu, ob bei den Militärschlägen Hochleistungsserver für das Training Künstlicher Intelligenz (KI) beschädigt wurden. Sollte dies der Fall sein, würde das die russische KI-Entwicklung weit zurückwerfen, sagte IT-Experte Michail Klimarew. Wegen ‌der westlichen Sanktionen hätten die Unternehmen Schwierigkeiten, an ‌leistungsfähige Prozessoren zu gelangen. Diese müssten zudem auf Umwegen und über Mittelsmänner importiert werden.

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Sberbank betreibt den Angaben zufolge zwei Supercomputer. Der leistungsstärkere der beiden, Christofari ⁠Neo, basiert auf Nvidia-Prozessoren vom Typ "A100". Auf den gleichen Chiptyp, der 2020 ‌auf den Markt kam, setzt auch Yandex ⁠für seinen Supercomputer "Cherwonenkis". Früheren Berichten russischer Staatsmedien zufolge soll im angegriffenen Sberbank-Rechenzentrum Balakowo der leistungsstärkste Supercomputer Russlands 2027 seinen Betrieb aufnehmen.

Das Finanzinstitut bemüht sich nach eigenen Angaben um chinesische KI-Prozessoren als Alternative zu ‌den Nvidia-Produkten. Die Umstellung gestalte sich ⁠jedoch schwierig, weil Nvidias Programmiersoftware "Cuda" quasi zum ⁠Standard der KI-Branche geworden sei. Mit "Cuda" können Entwickler das Leistungspotenzial der Spezialprozessoren ausreizen.

Die Regierung in Kiew bezeichnet die Drohnenangriffe auf Sberbank und Yandex als Vergeltungsmaßnahmen für entsprechende russische Militärschläge. In den vergangenen Wochen haben beide Seiten ihre Attacken auf Raffinerien, Kraftwerke, Häfen und Online-Händler verstärkt. Das Atomkraftwerk Balakowo und das Wasserkraftwerk Saratow meldeten bislang keine Schäden im Zusammenhang mit dem Angriff auf das nahe gelegene Sberbank-Rechenzentrum.

(Bericht von Gleb Stolyarov; geschrieben ⁠von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)