Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026
MCH Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026
14.10.2026 / 10:11 CET/CEST
Sehr geehrte Medienschaffende
Im Rahmen unserer Messe WEINFESTIVAL BASEL 2026 laden wir Sie am Samstag, 24. Oktober von 16 bis 17:45 Uhr herzlich zum Medienrundgang (Halle 2) ein. Entdecken Sie das Festival vor Ort und treten Sie direkt mit Ausstellenden und Gastgebern in Austausch.
Der Rundgang führt Sie unter anderem zu diesen Highlights:
- Weinlehrpfad Müller-Thurgau mit Verkostung, begleitet von Markus Matzner, Chefredaktor «Obst+Wein»
- Kunstausstellung «WINEArt» (Kooperation mit dem Verein Kunst Werk Basel)
- Bar «Les Découvertes» mit alkoholfreien Alternativen und Gewinnerweinen des neuen «International Wine Award – Weinfestival Basel»
- Raritätenbar mit Degustation von Spitzenweinen (z. B. Château Montrose 2005, Château Pontet-Canet 2009, Attila Gere Cuvée 2009) und Apéro
Vor Ort steht Ihnen ausserdem der Projektleiter René Zürcher für Fragen zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 19. Oktober per E-Mail an: media@mch-group.com
Wir freuen uns auf Sie!
Media Contact
MCH Group AG
Head of Group Media and Public Affairs
Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com
Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MCH Group AG
|Messeplatz 10
|4058 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 200 20 20
|E-Mail:
|info@mch-group.com
|Internet:
|https://www.mch-group.com
|ISIN:
|CH0039542854
|Valorennummer:
|3954285
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415606
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2415606 14.10.2026 CET/CEST