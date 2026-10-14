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Einladung zum Medienrundgang am Weinfestival Basel, 24. Oktober 2026



14.10.2026 / 10:11 CET/CEST





Sehr geehrte Medienschaffende

Im Rahmen unserer Messe WEINFESTIVAL BASEL 2026 laden wir Sie am Samstag, 24. Oktober von 16 bis 17:45 Uhr herzlich zum Medienrundgang (Halle 2) ein. Entdecken Sie das Festival vor Ort und treten Sie direkt mit Ausstellenden und Gastgebern in Austausch.



Der Rundgang führt Sie unter anderem zu diesen Highlights:

Weinlehrpfad Müller-Thurgau mit Verkostung, begleitet von Markus Matzner, Chefredaktor «Obst+Wein»

Kunstausstellung «WINEArt» (Kooperation mit dem Verein Kunst Werk Basel)

Bar «Les Découvertes» mit alkoholfreien Alternativen und Gewinnerweinen des neuen «International Wine Award – Weinfestival Basel»

Raritätenbar mit Degustation von Spitzenweinen (z. B. Château Montrose 2005, Château Pontet-Canet 2009, Attila Gere Cuvée 2009) und Apéro

Vor Ort steht Ihnen ausserdem der Projektleiter René Zürcher für Fragen zur Verfügung.



Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 19. Oktober per E-Mail an: media@mch-group.com

Wir freuen uns auf Sie!

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Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com

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