Entwurf: Zuckersteuer deutlich entschärft – Noch zwei statt drei Steuerstufen

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 14. Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will die geplante Zuckersteuer auf Getränke deutlich niedriger ausgestalten als bislang vorgesehen und zugleich mehr kleine Hersteller davon ausnehmen. Das Bundeskabinett soll am Mittwoch eine entsprechende ‌Formulierungshilfe von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) beschließen, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Verbrauchsteuer soll weiterhin zum 1. Juli 2027 starten.

Nach ⁠der neuen ⁠Vorlage soll es zwei statt bislang geplanter drei Steuerstufen geben. Getränke mit fünf bis weniger als acht Gramm Zucker je 100 Milliliter sollen mit 26 Cent je Liter besteuert werden, ab acht Gramm werden 32 Cent fällig. In einer früheren ‌Fassung waren noch 26 Cent ab fünf ‌Gramm, 32 Cent ab sieben Gramm und 38 Cent ab zehn Gramm vorgesehen.

Zudem sollen unabhängige Hersteller mit einer Produktion von bis zu ⁠einer Million Litern im Jahr vollständig von der Zuckersteuer befreit werden. ‌Dafür ist allerdings eine beihilferechtliche ⁠Genehmigung der EU-Kommission erforderlich.

Durch die Änderungen sinken auch die erwarteten Einnahmen deutlich. Für 2027 rechnet der Bund nun bei voller Jahreswirkung mit 820 Millionen Euro, tatsächlich sollen wegen ‌des Starts zur Jahresmitte 690 ⁠Millionen Euro in die Kasse ⁠fließen. Für 2031 werden Einnahmen von 890 Millionen Euro erwartet. Bisher waren noch Einnahmen von 925 Millionen Euro in der vollen Jahreswirkung für 2027 und 1,16 Milliarden Euro für 2031 veranschlagt worden.

Die Einnahmen sollen genutzt werden, um eine geplante Kürzung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds zu verringern. Zudem soll die Abgabe zu einem gesünderen Konsum anregen.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)