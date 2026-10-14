EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Personalentscheidungen / Vorstand
DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus

14.10.2026 / 18:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 14. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Douglas AG hat heute beschlossen, Jean-Marc Bellaiche mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) der Douglas AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit von vier Jahren. Herr Bellaiche folgt auf Alexander van der Laan, der entschieden hat, sich aus der aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen. Herr van der Laan wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober 2026 niederlegen.

Ende der Insiderinformation

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
ISIN:DE000BEAU1Y4
WKN:BEAU1Y
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900RLJJSL6ZU4P947
EQS News ID:2415634
Ende der MitteilungEQS News-Service

2415634 14.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Douglas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen