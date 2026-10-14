EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und verschiebt erwarteten Zeitpunkt des Mittelfristziels über 2027 hinaus

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KION GROUP AG: KION passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und verschiebt erwarteten Zeitpunkt des Mittelfristziels über 2027 hinaus



14.10.2026 / 10:33 CET/CEST

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Für das dritte Quartal 2026 erwartet der Vorstand der KION GROUP AG auf Basis der vorläufigen Ergebnisse auf Ebene der KION Group Umsatzerlöse im Rahmen der Markterwartungen von rund 2.835 Mio. € sowie ein EBIT bereinigt von rund 203 Mio. €, das unter den Markterwartungen liegt (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 211 Mio. €). Auch der Free Cashflow wird mit rund 100 Mio. € leicht unter den Markterwartungen liegen (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 106 Mio. €).



Im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) werden die Umsatzerlöse voraussichtlich rund 1.955 Mio. € betragen und damit im Rahmen der Markterwartungen liegen. Das EBIT bereinigt wird voraussichtlich rund 163 Mio. € betragen und damit unter den Markterwartungen liegen (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 175 Mio. €).



Im Segment Intelligent Automation Solutions (IAS) werden die Umsatzerlöse voraussichtlich rund 890 Mio. € und das EBIT bereinigt rund 66 Mio. € betragen und damit jeweils im Rahmen der Markterwartungen liegen.



Auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse des dritten Quartals hat der Vorstand der KION GROUP AG heute die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie nachstehend dargestellt reduziert. Die Anpassungen sind überwiegend auf den Auftragseingang im ITS-Segment im dritten Quartal zurückzuführen, der sich nicht wie erwartet entwickelt hat.



KION Group Industrial Trucks & Services Intelligent Automation Solutions in Mio. € Prognose

Oktober 2026 Prognose

Juli 2026 Prognose

Oktober 2026 Prognose

Juli 2026 Prognose Oktober 2026 Prognose

Juli 2026 Umsatz-

erlöse1 11.450–11.750 11.525–12.025 8.100–8.300 8.200–8.500 3.350–3.450 3.325–3.525 EBIT bereinigt1 815–875 880–980 690–740 765–835 230–250 230–270 Free Cashflow2 400–500 420–540 – – – – ROCE 7,8%–8,4% 8,4%–9,4% – – – –



1 Die Angaben für die Segmente ITS und IAS beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

2 Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der ab dem Geschäftsjahr 2026 geltenden Definition der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.



Vor dem Hintergrund der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der vorherrschenden Marktbedingungen erwartet KION, das Mittelfristziel einer zweistelligen bereinigten EBIT-Marge auf Ebene der KION Group sowie in beiden operativen Segmenten erst nach 2027 zu erreichen.



Alle angegebenen Finanzkennzahlen sind vorläufig. Die Mitteilung der KION GROUP AG für das dritte Quartal 2026 wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.



Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der KION GROUP AG (abrufbar unter



Mitteilende Personen:



Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations & KION Group Communications

Telefon +49 (0)69 201 107 414

markus.georgi@kiongroup.com



Raj Junginger

Director Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com 1 Die Angaben für die Segmente ITS und IAS beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.2 Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der ab dem Geschäftsjahr 2026 geltenden Definition der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.Vor dem Hintergrund der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der vorherrschenden Marktbedingungen erwartet KION, das Mittelfristziel einer zweistelligen bereinigten EBIT-Marge auf Ebene der KION Group sowie in beiden operativen Segmenten erst nach 2027 zu erreichen.Alle angegebenen Finanzkennzahlen sind vorläufig. Die Mitteilung der KION GROUP AG für das dritte Quartal 2026 wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der KION GROUP AG (abrufbar unter https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Veröffentlichungen ), insbesondere auf den Seiten 39 ff.Markus GeorgiSenior Vice President Investor Relations & KION Group CommunicationsTelefon +49 (0)69 201 107 414Raj JungingerDirector Investor RelationsTelefon +49 (0)69 201 107 942

Schlagwort(e): Prognose/QuartalszahlenKION GROUP AGThea-Rasche-Straße 860549 Frankfurt am MainISIN DE000KGX8881Frankfurt am Main, 14. Oktober 2026