EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und verschiebt erwarteten Zeitpunkt des Mittelfristziels über 2027 hinaus

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EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
KION GROUP AG: KION passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und verschiebt erwarteten Zeitpunkt des Mittelfristziels über 2027 hinaus

14.10.2026 / 10:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Schlagwort(e): Prognose/Quartalszahlen

KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
ISIN DE000KGX8881

KION GROUP AG: KION passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und verschiebt erwarteten Zeitpunkt des Mittelfristziels über 2027 hinaus

Frankfurt am Main, 14. Oktober 2026
 
Für das dritte Quartal 2026 erwartet der Vorstand der KION GROUP AG auf Basis der vorläufigen Ergebnisse auf Ebene der KION Group Umsatzerlöse im Rahmen der Markterwartungen von rund 2.835 Mio. € sowie ein EBIT bereinigt von rund 203 Mio. €, das unter den Markterwartungen liegt (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 211 Mio. €). Auch der Free Cashflow wird mit rund 100 Mio. € leicht unter den Markterwartungen liegen (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 106 Mio. €).

Im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) werden die Umsatzerlöse voraussichtlich rund 1.955 Mio. € betragen und damit im Rahmen der Markterwartungen liegen. Das EBIT bereinigt wird voraussichtlich rund 163 Mio. € betragen und damit unter den Markterwartungen liegen (Vara Research-Konsensus Stand: 14. Oktober 2026: 175 Mio. €).

Im Segment Intelligent Automation Solutions (IAS) werden die Umsatzerlöse voraussichtlich rund 890 Mio. € und das EBIT bereinigt rund 66 Mio. € betragen und damit jeweils im Rahmen der Markterwartungen liegen.

Auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse des dritten Quartals hat der Vorstand der KION GROUP AG heute die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie nachstehend dargestellt reduziert. Die Anpassungen sind überwiegend auf den Auftragseingang im ITS-Segment im dritten Quartal zurückzuführen, der sich nicht wie erwartet entwickelt hat.
 
  KION Group Industrial Trucks & Services Intelligent Automation Solutions
in Mio. € Prognose
Oktober 2026		 Prognose
Juli 2026		 Prognose
Oktober 2026		 Prognose
Juli 2026		 Prognose Oktober 2026 Prognose
Juli 2026
Umsatz-
erlöse1		 11.450–11.750 11.525–12.025 8.100–8.300 8.200–8.500 3.350–3.450 3.325–3.525
EBIT bereinigt1 815–875 880–980 690–740 765–835 230–250 230–270
Free Cashflow2 400–500 420–540
ROCE 7,8%–8,4% 8,4%–9,4%

1             Die Angaben für die Segmente ITS und IAS beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.
2             Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der ab dem Geschäftsjahr 2026 geltenden Definition der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.

Vor dem Hintergrund der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der vorherrschenden Marktbedingungen erwartet KION, das Mittelfristziel einer zweistelligen bereinigten EBIT-Marge auf Ebene der KION Group sowie in beiden operativen Segmenten erst nach 2027 zu erreichen.

Alle angegebenen Finanzkennzahlen sind vorläufig. Die Mitteilung der KION GROUP AG für das dritte Quartal 2026 wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.

Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der KION GROUP AG (abrufbar unter https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Veröffentlichungen), insbesondere auf den Seiten 39 ff.

Mitteilende Personen:

Markus Georgi
Senior Vice President Investor Relations & KION Group Communications
Telefon +49 (0)69 201 107 414
markus.georgi@kiongroup.com

Raj Junginger
Director Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 942
raj.junginger@kiongroup.com


Ende der Insiderinformation

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299005KY91C4C6U9H17
EQS News ID: 2415604

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