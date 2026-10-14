EQS-AFR: Deutsche Konsum Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Konsum Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Konsum Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.10.2026 / 15:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Konsum Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.12.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.12.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Konsum Real Estate AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Internet:www.deutsche-konsum.de
LEI Code:529900QXC6TDASMCSU89
Ende der MitteilungEQS News-Service

2415886 14.10.2026 CET/CEST

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