EQS-AFR: Deutsche Konsum Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Konsum Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Konsum Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.10.2026 / 15:31 CET/CEST

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Hiermit gibt die Deutsche Konsum Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.12.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.12.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027

Ort:

https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum Real Estate AG Marlene-Dietrich-Allee 12b 14482 Potsdam Deutschland Internet: www.deutsche-konsum.de LEI Code: 529900QXC6TDASMCSU89

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