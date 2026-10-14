EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

14.10.2026 / 10:26 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.pentixapharm.com/investors/reports

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.pentixapharm.com/
LEI Code:3912005VBOVXNDXEQZ36
Ende der MitteilungEQS News-Service

2415640 14.10.2026 CET/CEST

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