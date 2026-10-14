EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Martin Bestmann, Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Bestmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brockhaus Technologies AG

b) LEI

5299007DQ4OLATJQIX97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2GSU42

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
25,00 EUR78.900 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
25,00 EUR78.900 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.brockhaus-technologies.com/
LEI Code:5299007DQ4OLATJQIX97
Ende der MitteilungEQS News-Service

107416 14.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Brockhaus Technologies

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen