EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Martin Bestmann, Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Bestmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brockhaus Technologies AG

b) LEI

5299007DQ4OLATJQIX97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GSU42

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,00 EUR 78.900 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,00 EUR 78.900 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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