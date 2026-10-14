EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Martin Bestmann, Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.10.2026 / 18:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Bestmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brockhaus Technologies AG
b) LEI
|5299007DQ4OLATJQIX97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GSU42
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von Aktien durch Ausübung von Andienungsrechten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,00 EUR
|78.900 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,00 EUR
|78.900 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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