EQS-HV: AC Technologies S.A: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.10.2026 in L-1273 Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: AC Technologies S.A / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
AC Technologies S.A: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.10.2026 in L-1273 Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

14.10.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

A.C. TECHNOLOGIES , société anonyme Hauptsitz : 10, Am Burregronn, L-9970 Leithum, R.C.S. Luxembourg B 107 060 WICHTIGER HINWEIS Die nachfolgenden Einladungen betreffen sowohl die ordentliche Hauptversammlung
als auch eine ausserordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft


Die Damen und Herren Aktionäre werden eingeladen zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
 

welche stattfinden wird in der Kanzlei G.T. Fiduciaires S.A., L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 14.00 Uhr mit folgender


TAGESORDNUNG

1) Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025

2) Verlesen des Berichts des Verwaltungsrates betreffend das Geschäftsjahr 2025

3) Verlesen des Berichts des Kommissars betreffend das Geschäftsjahr 2025

4) Verabschiedung des Jahresabschlusses

5) Ergebnisverwendung

6) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars

7) Statutarische Ernennungen

8) Verschiedenes

Der Verwaltungsrat


Des Weiteren werden die Damen und Herren Aktionäre eingeladen zur

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
 

der Gesellschaft A.C. Technologies S.A. für Freitag, den 30. Oktober 2026, ab 14.30 Uhr in den Räumen der Kanzlei G.T. Fiduciaires S.A. in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Die ausserordentliche Hauptversammlung wird beurkundet von Frau Anja HOLTZ, Notarin, mit Kanzleisitz in L-4250 Esch-sur-Alzette, 12, rue Marie Muller-Tesch.


TAGESORDNUNG

1) Beschluss zur Gesellschaftsauflösung

2) Ernennung des Liquidators in der Person von Herrn Joachim GÜNSTER, für berufliche Zwecke ansässig in 10, Am Burregronn, L-9970 Leithum

3) Annahme des Rücktritts der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers

4) Ernennung eines kommissarischen Prüfers

5) Verschiedenes


Alle Aktionäre sind zur ausserordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Das jeweilige Stimmrecht wird entweder durch Vorlage der Anteilsscheine oder durch Eintragung im Aktionärsregister überprüft.

 

Der Verwaltungsrat

14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AC Technologies S.A
10, am Burregronn
9970 Leithum
Luxemburg
E-Mail: j.guenster@ac-tech.lu
Internet: https://ac-tech.lu/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415868  14.10.2026 CET/CEST

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