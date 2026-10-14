EQS-HV: AC Technologies S.A: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.10.2026 in L-1273 Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS-News: AC Technologies S.A / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
AC Technologies S.A: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.10.2026 in L-1273 Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
14.10.2026 / 15:05 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AC Technologies S.A
|10, am Burregronn
|9970 Leithum
|Luxemburg
|E-Mail:
|j.guenster@ac-tech.lu
|Internet:
|https://ac-tech.lu/
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2415868 14.10.2026 CET/CEST