EQS-HV: AC Technologies S.A: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.10.2026 in L-1273 Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Die Damen und Herren Aktionäre werden eingeladen zur

welche stattfinden wird in der Kanzlei G.T. Fiduciaires S.A., L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 14.00 Uhr mit folgender



TAGESORDNUNG

1) Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025

2) Verlesen des Berichts des Verwaltungsrates betreffend das Geschäftsjahr 2025

3) Verlesen des Berichts des Kommissars betreffend das Geschäftsjahr 2025

4) Verabschiedung des Jahresabschlusses

5) Ergebnisverwendung

6) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars

7) Statutarische Ernennungen

8) Verschiedenes



Des Weiteren werden die Damen und Herren Aktionäre eingeladen zur

der Gesellschaft A.C. Technologies S.A. für Freitag, den 30. Oktober 2026, ab 14.30 Uhr in den Räumen der Kanzlei G.T. Fiduciaires S.A. in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Die ausserordentliche Hauptversammlung wird beurkundet von Frau Anja HOLTZ, Notarin, mit Kanzleisitz in L-4250 Esch-sur-Alzette, 12, rue Marie Muller-Tesch.



TAGESORDNUNG

1) Beschluss zur Gesellschaftsauflösung

2) Ernennung des Liquidators in der Person von Herrn Joachim GÜNSTER, für berufliche Zwecke ansässig in 10, Am Burregronn, L-9970 Leithum

3) Annahme des Rücktritts der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers

4) Ernennung eines kommissarischen Prüfers

5) Verschiedenes



Alle Aktionäre sind zur ausserordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Das jeweilige Stimmrecht wird entweder durch Vorlage der Anteilsscheine oder durch Eintragung im Aktionärsregister überprüft.