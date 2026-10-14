EQS-News: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Rund 60 Unternehmen dabei – jetzt anmelden und Gesprächstermine vereinbaren!

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42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz: Rund 60 Unternehmen dabei – jetzt anmelden und Gesprächstermine vereinbaren!



14.10.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 14. Oktober 2026

In knapp vier Wochen ist es so weit: Am 11. und 12. November 2026 findet die 42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz im The Charles Hotel in München statt.

Fast 60 börsennotierte Gesellschaften haben ihre Teilnahme bestätigt. Damit erwartet Investoren, Analysten und Finanzjournalisten auch dieses Mal ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Präsentationen und vor allem viel Gelegenheit für den Austausch mit Vorständen und weiteren Unternehmensvertretern.

Das aktuelle Konferenzprogramm mit allen teilnehmenden Gesellschaften steht online – und die Terminplanung läuft!

Wer sich mit bestimmten Unternehmen persönlich austauschen möchte, sollte sich daher am besten jetzt anmelden und seine Meetingwünsche mitteilen. Ob im Einzelgespräch oder in kleiner Runde – die MKK bietet die Möglichkeit, direkt ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.

Hier geht's zur Anmeldung:

https://mkk-konferenz.de/mkk/mkk-anmeldung-besucher/

Das aktuelle Konferenzprogramm:

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/

Die Teilnahme ist für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten kostenfrei.

Wir freuen uns auf zwei interessante Konferenztage in München!

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

E-Mail: info@mkk-konferenz.de

Die Meldung wird unter anderem für folgende teilnehmende Unternehmen veröffentlicht:

AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019038); Aqarios Quantum Technologies AG (ISIN: DE000A40UU44); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01); Circus SE (ISIN: DE000A2YN355); Copper Giant Resources Corp. (CA21750C1014); DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901); DATRON AG (ISIN: DE000A0V9LA7); DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5); Delignit AG (DE000A0MZ4B0); Deutsche Reinigungswerke AG (ISIN: DE00A3EX230); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574); H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); Hoenle AG (ISIN: DE0005157101); HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405); Innok Robotics Group AG (ISIN: DE000A3EVV13); Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80); KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007); LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806); Metall Zug AG (ISIN: CH0039821084); MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24); Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08); Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34); Nexum Group AG (ISIN: DE000A41YEG8); Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11); Otofarma S.p.A. (ISIN: IT0005663361); Palfinger AG (ISIN: AT0000758305); Path2 Hydrogen AG (ISIN: DE000A1A6WB2); Pathos Communications PLC (ISIN: GB00BTWSXW71); pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777); PORR AG (ISIN: AT0000609607); Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038); R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5); Rational AG (ISIN: DE0007010803); Readcrest Capital AG (ISIN: DE000A1E89S5); RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528); Rubean AG (ISIN: DE0005120802); Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0100); Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128); Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609); thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001); trivago N.V. (ISIN: US89686D3035); UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808); United Labels AG (ISIN: DE0005489561); Verve Group Media SE (ISIN: SE0018538068); Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881); WAYDEAR AG (ISIN: DE000A40ZVU2)

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