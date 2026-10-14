EQS-News: AITO schafft die Grundlage für globales Wachstum durch Produktexzellenz und Marktpräsenz

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AITO schafft die Grundlage für globales Wachstum durch Produktexzellenz und Marktpräsenz



14.10.2026 / 19:40 CET/CEST

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PARIS, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AITO, eine Marke für intelligente Luxusmobilität der Spitzenklasse aus dem Hause SERES Group, präsentierte auf dem Pariser Autosalon 2026 die Ingenieurskunst, die intelligente Technologie und die Fertigungskompetenz, die hinter ihrer Philosophie „Intelligence Redefining Luxury" stehen. Aufbauend auf seinen Erfolgen in der Produktentwicklung und beim Kundenerlebnis kündigte AITO Pläne für den Markteintritt in Europa im Herbst 2027 an.

The SERES MF Platform integrates key technologies that underpin AITOâ€™s intelligent vehicles.

Unter dem Leitgedanken „Intelligence Redefining Luxury" verbindet AITO traditionellen Luxus mit technologischem Luxus und schafft so den „neuen Luxus". Das Unternehmen führt die bewährten Prinzipien des Luxus durch außergewöhnliche Leistung, raffinierten Komfort und handwerkliche Perfektion fort und integriert gleichzeitig intelligente Technologien in den Bereichen Sicherheit, Innenraum, Fahrverhalten und Dienstleistungen.

Die Umsetzung dieser Philosophie geht über die intelligenten Technologien hinaus, die Kunden im Fahrzeug erleben. Sie wird durch die Entwicklungs-, Fertigungs- und Lokalisierungsfähigkeiten untermauert, die jedes Produkt prägen, wobei die SERES MF-Plattform die technologische Kernbasis des Fahrzeugs bildet und die SERES Super Factory diese Stärken in die Produktion umsetzt.

SERES-MF-Plattform: Die Technologie hinter AITO

Hinter jedem AITO-Produkt steht die SERES-MF-Plattform, die zentrale Fahrzeugtechnologieplattform von AITO. Sie integriert verschiedene Antriebsstränge, intelligente Sicherheitssysteme, ein intelligentes Fahrwerk, einen intelligenten zentralen Hub, die Integration von Innenraum und ADAS sowie intelligente Dienste in einer einheitlichen Architektur. Ihre vielfältigen Antriebsstränge unterstützen BEV-, REEV- und PHEV-Konfigurationen und bieten Flexibilität für unterschiedliche Antriebsanforderungen, während die intelligenten Sicherheitssysteme umfassenden Schutz bieten, um eine sicherere Fahrt zu gewährleisten. Das intelligente Fahrwerk ist auf agiles Handling und einen ruhigen Fahrkomfort ausgelegt und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Fahrkontrolle und Komfort. Durch die Zusammenführung dieser Systeme trägt die Plattform dazu bei, den Kunden ein nahtloseres Fahrerlebnis zu bieten. Ergänzend zu diesen Funktionen bietet der intelligente zentrale Hub hohe Rechenleistung und Integrationsfähigkeit und koordiniert wichtige Fahrzeugfunktionen. Dies geschieht in Verbindung mit der Integration von Fahrgastraum und ADAS, die den intelligenten Fahrgastraum und die Fahrsysteme miteinander verbindet, um ein noch nahtloseres Erlebnis zu schaffen. Intelligente Dienste bieten eine stets verfügbare Betreuung und erweitern die Unterstützung über das Fahrerlebnis hinaus. Zusammen decken diese sechs umfassenden Funktionen jeden Aspekt des Fahrzeugbesitzes ab, einschließlich Lebensschutz, Fahrzeugsicherheit, Gesundheit und Datenschutz, und setzen damit einen neuen Maßstab für intelligente Mobilität in Europa.

SERES Super Factory: Intelligente Fertigung

Während die SERES-MF-Plattform die zentrale Fahrzeugtechnologieplattform bildet, setzt die SERES Super Factory diese Technologien in die Produktion um. Hinter der SERES Super Factory steht ihr „Industrial Brain", das eine nahtlose Datenvernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht und Informations-, Logistik- und Technologieflüsse integriert. Es vernetzt mehr als 300 Partner entlang der Lieferkette und unterstützt so eine effizientere Koordination.

Die Fabrik integriert neun wichtige Fertigungsprozesse und setzt mehr als 3.000 kollaborativ arbeitende Roboter ein, wobei die Schlüsselprozesse zu 100 % automatisiert sind. Die integrierte Druckgusstechnologie der 10.000-Tonnen-Klasse ermöglicht eine stärkere Komponentenintegration, verbessert die strukturelle Integrität und erhöht die Karosseriesteifigkeit sowie die Sicherheit zusätzlich.

Zur Qualitätskontrolle kommen im gesamten Produktionsprozess automatisierte Prüfverfahren und KI-gestützte visuelle Überwachung zum Einsatz. Jedes Fahrzeug verfügt zudem über eine eigene digitale Akte, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Von der intelligenten Fertigung bis zur Qualitätsprüfung spiegelt jeder Schritt das Engagement von AITO wider, Fahrzeuge zu liefern, denen die Kunden vertrauen können.

SERES-Ökosystem: Globale Partnerschaften, Anerkennung und Leistung

Die Entwicklung von AITO in Europa und weltweit wird zudem durch führende Zulieferer und Partner auf der ganzen Welt unterstützt, mit denen in wichtigen Bereichen der Fahrzeugkomponenten zusammengearbeitet wird, darunter Antriebsbatterien, Wärmemanagementsysteme, Hochleistungsreifen, Fahrwerks- und Lenksysteme sowie passive Sicherheitssysteme. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern und die sorgfältige Auswahl hochwertiger Kernkomponenten bringt AITO globales Fachwissen in allen wichtigen Fahrzeugsystemen ein, ergänzt die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von AITO und unterstützt von Anfang an die Produktleistung, Qualität und Zuverlässigkeit. Neben seinem globalen Lieferantennetzwerk baut AITO zudem ein lokalisiertes Service-System auf, das intelligente Diagnose, Mobilitätsdienste, lokale Ersatzteilversorgung und lokale Kundendienstteams während der gesamten Nutzungsdauer umfasst.

Diese globalen Partnerschaften, technischen Kompetenzen und kundenorientierten Dienstleistungen bilden ein integriertes Ökosystem, das die Produkte und das langfristige Wachstum von AITO unterstützt. Die Entwicklung von AITO spiegelt sich auch in seinem Markenwert sowie in der Anerkennung durch die Branche und die Kunden auf dem globalen Markt für Luxusfahrzeuge wider. Im April 2026 veröffentlichte Brand Finance, eine führende internationale Agentur für Markenbewertung, ihr „Automobiles 100 2026"-Ranking. AITO wurde nach Markenwert unter die Top 10 der globalen Luxusautomarken eingestuft und war damit die einzige chinesische Marke auf der Liste. Gleichzeitig belegte AITO nach Markenwert den ersten Platz unter den chinesischen Luxusautomarken.

Auch in China hat AITO eine starke Markt- und Branchenleistung unter Beweis gestellt. Der AITO 9 erzielte die höchste Gesamtpunktzahl bei der C-NCAP-Bewertung, während er in der „2026 China New Energy Vehicle Initial Quality Study" von J.D. Power den ersten Platz im Segment der Luxus-Plug-in-Hybrid-SUVs belegte. In einer Studie von J.D. Power zum Net Promoter Score (NPS) belegte AITO den ersten Platz unter den Luxusmarken für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben hinsichtlich der Kundenempfehlungsbereitschaft.

Bis heute haben sich mehr als 1,2 Millionen Kunden für AITO entschieden. AITO-Fahrzeuge haben insgesamt mehr als 40 Milliarden Kilometer zurückgelegt, wobei 71 % dieser Strecke elektrisch gefahren wurden, während intelligente Fahrerassistenzsysteme insgesamt über 10 Milliarden Kilometer absolviert haben. Unsere Daten zeigen zudem, dass in einem einzigen Monat 40 % der Fahrleistung mit Fahrerassistenz zurückgelegt wurden, was das wachsende Vertrauen der Kunden in diese Funktionen widerspiegelt.

„Intelligence Redefining Luxury" spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie AITO jede Phase der Produktentwicklung und -produktion angeht. Von der Fahrzeugtechnologie und dem Engineering bis hin zur intelligenten Fertigung und Prüfung vereint AITO dieses Fachwissen unter strengen Standards, um die Produktleistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu stärken. Diese Bemühungen unterstützen die kontinuierliche Weiterentwicklung und legen ein solides Fundament für die nächste Phase des globalen Wachstums von AITO.

Informationen zu AITO

AITO wurde im Dezember 2021 gegründet und ist eine Marke für hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge der SERES-Gruppe. Der Name steht für „Adding Intelligence to Auto" und verkörpert das Konzept „Intelligence Refining Luxury". Durch die Verbindung von „traditionellem Luxus" und „technologischem Luxus" schafft AITO ein Erlebnis von „neuem Luxus" in der Branche der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEV).

Dank herausragender intelligenter Funktionen und exquisiter Luxusqualität hat sie sich 2025 zur meistverkauften chinesischen Luxusautomarke in China entwickelt. Die AITO -Modellpalette hat in nur 46 Monaten die Marke von einer Million ausgelieferter Fahrzeuge überschritten und damit einen neuen Rekord hinsichtlich der Auslieferungsgeschwindigkeit für chinesische Luxusmarken im Bereich der neuen Energiefahrzeuge aufgestellt.

Clifford Kang, Board Member and Vice President of SERES Group, introduces the features of the SERES MF Platform at the 2026 Paris Motor Show.

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Cision

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