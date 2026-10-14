EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,03 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 16,2 Milliarden US-Dollar beläuft

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,03 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 16,2 Milliarden US-Dollar beläuft



14.10.2026 / 09:50 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen ETH

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Botschaft des Chairmans mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest"

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.544 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,9 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 85 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS) im Wert von 117 Millionen US-Dollar; damit ist das Unternehmen eines der wenigen börsennotierten Unternehmen weltweit, das Anlegern ein indirektes Engagement bei OpenAI ermöglicht.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 16,2 Milliarden US-Dollar, darunter 6,03 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 612 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern.

NORWALK, Connecticut, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Bitmine-Kryptowährungen sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 16,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

First-year achievements

Stand: 11. Oktober 2026, 13:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 6.028.946 ETH zu einem Kurs von 2.544 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 612 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,1 Millionen ETH) aus.

Am 7. Oktober veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Chairmans mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest". Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar (Link zur Präsentation).

„Wir sind der Ansicht, dass Bitmine gut aufgestellt ist, um den von uns erwarteten Krypto-Bullenmarkt überdurchschnittlich gut zu nutzen, da das Unternehmen seine Wettbewerbsposition im vergangenen Jahr inmitten eines Krypto-Winters (Bärenmarkts) gestärkt hat", erklärte Thomas „Tom" Lee, Chairman von Bitmine.

„Der Aufbau eines Großteils unserer 6 Millionen ETH erfolgte inmitten eines Bärenmarktes im Kryptomarkt, und da sich das Unternehmen unserem Ziel eines ETH-Bestands von 5 % nähert, sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen im Vorfeld des bevorstehenden Krypto-Bullenmarktes attraktiv positioniert ist", fuhr Lee fort.

Zu den wichtigsten strategischen Maßnahmen des vergangenen Jahres zählt die Ausgabe der Bitmine-Vorzugsaktie mit einer Rendite von 9,5 % und unbegrenzter Laufzeit (BMNP) im Juni dieses Jahres. Die BMNP-Aktie wurde zu 80 Dollar ausgegeben und schloss zuletzt bei 99,53 Dollar.

„BMNP, die unbefristete Vorzugsaktie des Unternehmens, verzeichnete seit ihrer Emission einen Kursanstieg von 24 % und übertraf damit den Renditebereich festverzinslicher Wertpapiere, da US-Staatsanleihen (TLT) im gleichen Zeitraum um 8 % nachgaben", fuhr Lee fort.

„BMNP hat eine Referenzrendite für ETH-Kredite festgelegt, die mit 9,56 % um 256 Basispunkte unter der Rendite vergleichbarer Bitcoin-Kredite (STRC) und um 515 Basispunkte unter der Rendite vergleichbarer Solana-Kredite (CHAD) liegt. Dies spiegelt meiner Meinung nach die überlegenen Rendite- und Stabilitätseigenschaften von ETH wider", fuhr Lee fort.

„Wir sind der Ansicht, dass der Kryptomarkt in einen Zyklus eintritt, den wir als Bullenmarkt einschätzen. Bemerkenswert ist dabei die Outperformance des Bitmine-Aktienkurses gegenüber ETH während des Bärenmarktes von 2025 bis 2026. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verlor ETH 10 %, während BMNR nur um 3 % nachgab, was einer Outperformance von 731 Basispunkten entspricht", erklärte Thomas „Tom" Lee, Chairman von Bitmine.

„Die Outperformance von ETH um 6.832 Basispunkte gegenüber dem S&P 500 im 3. Quartal 2026 ist bemerkenswert, wenn man die erheblichen makroökonomischen Gegenwinde berücksichtigt, die in diesem Quartal auftraten, darunter eine ‚hawkische' Fed, steigende Ölpreise, ein Anstieg der globalen Anleiherenditen und eine allgemeine Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen. Im Quartalsverlauf erzielte ETH eine Outperformance von 6.832 Basispunkten und stellte damit andere makroökonomische Anlageklassen in den Schatten", erklärte Lee.

„Aufgrund der folgenden Faktoren sehen wir das Potenzial dafür, dass dies der größte Krypto-Bullenmarkt aller Zeiten wird. Die Treiber sind: Tokenisierung; Vermögensübertragung; durch DATS absorbiertes Angebot; Kryptowährungen als Folgeerscheinung der KI", fuhr Lee fort.

Vlad Tenev, CEO von Robinhood, erklärte kürzlich im Fernsehsender CNBC: „Derzeit findet ein Vermögensumschichtungsprozess im Umfang von 100 Billionen Dollar statt" (Link zum Interview). Auf der Grundlage von Daten, die vom IRS und von Fundstrat zusammengestellt wurden, wird dieser Vermögenseffekt für den Zeitraum 2026 bis 2028 auf insgesamt 1,5 bis 2,0 Billionen US-Dollar geschätzt.

„Der derzeit stattfindende Vermögensübergang dürfte den bevorstehenden Krypto-Bullenmarkt stützen, da die Erben jünger sind und wahrscheinlich eine höhere Risikobereitschaft gegenüber Kryptowährungen und Aktien aufweisen. Wir gehen davon aus, dass dieser Effekt im von uns erwarteten bevorstehenden Bullenmarkt im Vergleich zum vorangegangenen Zyklus von 2019 bis 2021 stärker ausgeprägt sein wird, da der Vermögensübergang im Vergleich zum letzten Zyklus voraussichtlich einen wesentlich höheren Geldwert umfassen wird", erklärte Lee.

Ein weiteres Merkmal, das diesen bevorstehenden Haussezyklus von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass Krypto-Digital-Asset-Treasuries (DATS) einen größeren Anteil des Krypto-Angebots absorbiert haben.

„DATS stellen im Wesentlichen ein dauerhaftes Angebot dar, das dem Kryptomarkt entzogen wird, und diese Entwicklung ist im Vorfeld des bevorstehenden Krypto-Haussezyklus günstig, insbesondere im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum von 2019 bis 2021, als DATS noch keine Rolle spielten", fuhr Lee fort.

„In der vergangenen Woche haben wir 12.532 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede einzelne Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 11. Oktober 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 (12,9 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.544 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) würde die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf Jahresbasis 400 Millionen US-Dollar betragen (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,61 %). „Im Vergleich dazu belaufen sich die annualisierten Staking-Erträge auf 336 Millionen US-Dollar, basierend auf den derzeit von BMNR gestakten 5,1 Millionen ETH (84 % der 6,03 Millionen ETH, die Bitmine hält)", fuhr Lee fort.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 848.000 BTC im Wert von rund 77 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das „Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) „Project Crypto" für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso bahnbrechend sein werden wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen durch Begriffe wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt", „strebt an", „Ziel", „potenziell", „positioniert", „wahrscheinlich", „könnte", „wird", „würde", „könnte", „sollte", „Ansicht" oder ähnliche Ausdrücke. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Vorrats zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"); (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Finanzverwaltung, einschließlich Aussagen zum erwarteten Tempo, Umfang und zur Fortsetzung der ETH-Akquisitionen sowie die Erklärung der Unternehmensleitung, dass das Unternehmen den Kauf von ETH weitgehend abgeschlossen habe; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge von etwa 400 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang und der prognostizierten annualisierten Staking-Einnahmen von etwa 336 Millionen US-Dollar, die jeweils auf einer 7-Tage-Rendite basieren, die möglicherweise nicht repräsentativ für zukünftige Renditen ist; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen der Geschäftsführung hinsichtlich der künftigen Bedingungen auf den Kryptomärkten, einschließlich der Ansicht, dass sich derzeit ein Krypto-Bullenmarkt vollzieht oder bevorsteht, dass es sich dabei möglicherweise um den größten Krypto-Bullenmarkt aller Zeiten handelt, sowie die erwarteten Auswirkungen von Tokenisierung, Vermögensübertragung, der Absorption des Angebots an digitalen Vermögenswerten durch die Finanzabteilung und künstlicher Intelligenz auf die Kryptomärkte; (vi) die Einschätzungen der Unternehmensleitung, dass das Unternehmen so positioniert ist, unter künftigen Marktbedingungen eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, sowie hinsichtlich der Wettbewerbsposition des Unternehmens; (vii) die Einschätzungen der Unternehmensleitung bezüglich der unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens (BMNP), einschließlich ihrer Rolle als Benchmark für ETH-Kreditrenditen sowie der Rendite- und Stabilitätseigenschaften von ETH; (viii) Schätzungen zum künftigen Vermögenstransfer und dessen erwarteten Auswirkungen auf die Nachfrage nach Kryptowährungen und Aktien; (ix) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für den Finanzdienstleistungssektor transformativ sind oder sein werden; sowie (x) Aussagen zum zukünftigen Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshot"-Bestände des Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens auf ETH; die Möglichkeit, dass die Kryptomärkte keinen Bullenmarkt erleben oder dass ein solcher Markt kürzer oder kleiner ausfällt als erwartet; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter, gemeldeten Marktwerten sowie Daten und Schätzungen Dritter (einschließlich Schätzungen zum Vermögenstransfer), die erheblich schwanken oder sich als ungenau erweisen können; Unsicherheiten bei der Bewertung illiquider und nicht börsennotierter Beteiligungen, einschließlich der Beteiligung des Unternehmens an Beast Industries; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken, einschließlich der Stammaktien und der unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens, sowie auf das Verhältnis zwischen dem Handelspreis der Wertpapiere des Unternehmens und dem Wert seiner Bestände an digitalen Vermögenswerten; die Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden auf seine unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A auszuschütten; Verwässerungseffekte infolge künftiger Emissionen von Eigenkapital oder eigenkapitalgebundenen Wertpapieren; Änderungen der ETH-Erwerbspläne des Unternehmens, einschließlich etwaiger Entscheidungen, den Kauf zu verlangsamen, auszusetzen oder wieder aufzunehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; operative, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Renditen, -Vergütungen und -Erlöse erheblich von den prognostizierten Beträgen abweichen, unter anderem weil kurzfristige Renditen möglicherweise nicht von Dauer sind; den Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining sowie das Risiko, dass Unternehmen im Bereich der Verwaltung digitaler Vermögenswerte ihre digitalen Vermögenswerte verkaufen, anstatt sie zu halten; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act, des SEC-Projekts „Crypto" sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben oder regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den „Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, Geldpolitik, Ölpreise und die allgemeine Wirtschaftslage; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien dieser Unterlagen sind unter www.sec.gov und unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gelten. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

BMNP: Gains while bonds sink

CRYPTO CREDIT: ETH perpetuals

BITMINE: Outperformed ETH

Asset Performance vs S&P 500

BULL CYCLE: Key drivers

INHERITANCE: Accelerated pace

DATS: Reducing supply

STAKING: Over 5 million ETH

Bitmine Immersion Technologies, Inc. logo

Cision

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