EQS-News: Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt

EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt



14.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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Katjes Greenfood: Zielvolumen bereits vorzeitig erreicht, Zinssatz für neue Unternehmensanleihe auf 8,00 % festgelegt

Düsseldorf, 14. Oktober 2026 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat in Abstimmung mit den Joint Lead Managern ABG Sundal Collier ASA und Montega Markets GmbH den Zinssatz für die geplante Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN/ISIN: A5GS6W/NO0013759555) auf 8,00 % p.a. festgelegt. Damit liegt der Zinssatz im unteren Drittel der ursprünglich kommunizierten Zinsspanne von 7,75 % bis 8,50 % p.a.

Die Festlegung erfolgte auf Basis einer hohen Investorennachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern. Das angestrebte Zielvolumen von EUR 40 Mio. wurde bereits deutlich überschritten.

Die Umtauschangebote an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 laufen noch bis morgen Abend, 15. Oktober 2026, 18:00 Uhr (MESZ).

Derzeit ist es geplant, Neuzeichnungen via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der Emittentin noch bis zum planmäßigen Ende am 19. Oktober 2026, 12:00 Uhr (MESZ), zu ermöglichen.

Der Emissionserlös dient im Wesentlichen der Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe. Damit stellt die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ihre Finanzierung frühzeitig auf eine langfristige Basis und schafft zugleich Spielraum für die strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios mit Fokus auf das wachstumsstarke Better-for-you-Segment.

Weitere Informationen zur Emission einschließlich des rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekts stehen auf der Website der Emittentin unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ Unterrubrik ANLEIHE ’26/‘31 zur Verfügung.

Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:

Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG WKN / ISIN: A5GS6W/NO0013759555 Zielvolumen: 40.000.000 EUR Zins: 8,00 % p.a. Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober (erstmalig am 26. April 2027) Begebungstag (Valuta): 26. Oktober 2026 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlung: 26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags) Stückelung/Nennbetrag: 1.000 EUR Ausgabe/Rückzahlung: 100 % Umtauschfristen: 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ) Zeichnungsfristen: 23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ)* Verpflichtungen und

Covenants: Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test u.a. Börsennotiz: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag

* vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich

Kontakt:

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Presse/Anleger

Tel.: +49 221-91 40 97 16

E-Mail: investors@katjesgreenfood.de

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke „Better-for-You“-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs- und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Kaistraße 16 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 1592 1600 E-Mail: info@katjesgreenfood.de Internet: https://www.katjesgreenfood.de ISIN: DE000A30V3F1, NO0013759555 WKN: A30V3F, A5GS6W Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900FBPSZMKBSR1K04 EQS News ID: 2415294

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