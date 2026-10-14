EQS-News: Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Markt; Umsatz 2026 voraussichtlich über EUR 575 Mio. bei Rekord-Auftragsbestand von EUR 880 Mio.; strategische Exit-Optionen in Prüfung

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Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Markt; Umsatz 2026 voraussichtlich über EUR 575 Mio. bei Rekord-Auftragsbestand von EUR 880 Mio.; strategische Exit-Optionen in Prüfung



14.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares-Tochter Nord Gas Solutions profitiert von boomendem Markt; Umsatz 2026 voraussichtlich über EUR 575 Mio. bei Rekord-Auftragsbestand von EUR 880 Mio.; strategische Exit-Optionen in Prüfung.

Starker Auftragsbestand: Neue Aufträge für Flüssiggastanker, Ammoniak-Brennstoffversorgungssysteme, schwimmende LNG-Infrastruktur, Biogasverflüssigung und Emissionsrückgewinnung spiegeln die hohe Nachfrage nach NGS-Technologien wider und erhöhen den gesamten Auftragsbestand auf einen Rekordwert von EUR 880 Mio.

Stark steigende Nachfrage durch das Zusammenwirken von Branchentrends: darunter weltweit wachsender Energiebedarf, globaler Fokus auf Energieversorgungssicherheit sowie anhaltende Ausrichtung auf langfristige Dekarbonisierung, Energiewende und Effizienz.

Hohe Planungssicherheit für 2026 und 2027: Management von NGS erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von über EUR 575 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von rund EUR 50 Mio. Für 2027 strebt NGS ein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und eine zweistellige bereinigte EBITDA-Marge an.

Eigenständige Geschäftstätigkeit und Profitabilität: Seit der Übernahme durch Mutares stehen die Entwicklung strategischer Initiativen in den drei Geschäftsbereichen von NGS, die Nutzung des erheblichen Wachstumspotenzials im Aftermarket-Geschäft aller drei Bereiche sowie die Steigerung der operativen Effizienz im Mittelpunkt.

Prüfung strategischer Exit-Optionen: Mutares prüft gemeinsam mit seinen Finanzberatern mögliche strategische Exit-Optionen für NGS, darunter eine mögliche Börsennotierung in den Nordics.

München, 14. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Nord Gas Solutions („NGS“), ein führender unabhängiger Spezialist für Gashandling, Kraftstoffversorgung, Regasifizierung und Verflüssigungssysteme, seit der Übernahme durch Mutares eine stark steigende Nachfrage nach seinen Gaslösungen verzeichnet. Dies zeigt sich unter anderem in neuen Projektaufträgen.

NGS ist aus dem Geschäftsbereich Wärtsilä Gas Solutions hervorgegangen und hat seinen Hauptsitz in Asker, Norwegen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende an neun Standorten weltweit. NGS ist ein globaler Technologieführer für Gaslösungen und liefert Gas- und Energietechnologien an internationale Werften, Gasproduzenten, Entwickler von Energieinfrastruktur und Industriekunden. Die wichtigsten operativen Standorte befinden sich in Norwegen, Schweden und Polen.

Peter Wagner, CEO von NGS, kommentiert: „Seit wir als eigenständiges Unternehmen agieren, haben wir unseren Auftragsbestand deutlich gesteigert. Er beläuft sich inzwischen auf EUR 880 Mio. Unsere Kunden investieren in neue Gasinfrastruktur, und wir sind gut aufgestellt, um unsere Ziele für 2026 und 2027 zu erreichen.“

Das Wachstum von NGS wird von drei zusammenwirkenden Megatrends getragen. Der weltweite Energiebedarf steigt stark, unter anderem durch den Ausbau von KI- und Rechenzentrumskapazitäten. Dies führt zu einem neuen Investitionszyklus in LNG- und Gasinfrastruktur, Schifffahrt und Regasifizierung. Gleichzeitig haben zunehmende geopolitische Spannungen den Fokus auf die Sicherung einer zuverlässigen und diversifizierten Energieversorgung verstärkt. Dies erhöht die Nachfrage nach Versorgungssicherheit und schnell einsetzbaren Lösungen wie schwimmender Infrastruktur. Darüber hinaus schafft die anhaltende Ausrichtung auf langfristige Dekarbonisierung, Energiewende und Effizienz Nachfrage nach emissionsärmeren Gaslösungen. Gemeinsam treiben diese Trends die Nachfrage nach NGS-Technologien entlang der gesamten Gaswertschöpfungskette.

NGS: Deutliche Fortschritte in der operativen Entwicklung

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte NGS einen Umsatz von rund EUR 459 Mio. (Vorjahr: EUR 283 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA[1] von EUR 43 Mio. (Vorjahr: EUR 20 Mio.). Zum 30. September 2026 beträgt die Bilanzsumme von NGS EUR 493 Mio., einschließlich eines sehr hohen Bestands an liquiden Mitteln von EUR 194 Mio. und einer berichteten Nettoliquidität[2] von EUR 84 Mio. Das Unternehmen hat keine Finanzverbindlichkeiten.

Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Gesamtumsatz von NGS von über EUR 575 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von rund EUR 50 Mio. erwartet.

Seit der Übernahme hat Mutares gemeinsam mit dem Management von NGS gezielte Maßnahmen zur Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit und strategischen Positionierung von NGS eingeleitet und erfolgreich umgesetzt. Diese Maßnahmen festigen die führende Marktposition entlang der Wertschöpfungskette für Gaslösungen und unterstützen den Ausbau der Umsätze im Aftermarket- und Servicegeschäft. Verbesserungen im Vertrieb und in der Projektabwicklung steigern die vertriebliche Leistungsfähigkeit und operative Effizienz und unterstützen damit die Margenentwicklung.

NGS: Starker Auftragsbestand

Die Marktposition von NGS spiegelt sich im fest beauftragten Auftragsbestand wider, der sich zum 30. September 2026 auf EUR 880 Mio. belief. Hinzu kommt eine Pipeline potenzieller Projekte in Höhe von EUR 1,8 Mrd.

Das Kerngeschäft von NGS im Marinebereich macht weiterhin einen wesentlichen Teil des Auftragsbestands aus, während der Bereich Midstream-Infrastruktur stark wächst. Im Marinebereich erhielt NGS im August 2026 einen Auftrag zur Lieferung von Cargo-Handling- und LPG-Brennstoffversorgungssystemen für acht neue Flüssiggastanker von BW LPG mit einer Kapazität von jeweils 90.000 m³. Die Schiffe werden bei HD Hyundai gebaut, wodurch die langjährige Zusammenarbeit mit der Werftengruppe und BW LPG weiter gestärkt wird. Ein weiterer im Juni 2026 unterzeichneter Auftrag umfasst entsprechende Systeme für zwei Flüssiggastanker für Byzantine Maritime mit einer Kapazität von jeweils 40.000 m³. Die Auslieferung ist für April 2027 vorgesehen.

Für das Gesamtjahr 2027 ist das Management von NGS zuversichtlich, ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie eine zweistellige bereinigte EBITDA-Marge zu erreichen. Zum 30. September 2026 waren bereits rund 92 % des für 2027 geplanten Umsatzes durch den fest beauftragten Auftragsbestand von NGS abgedeckt. NGS liegt zudem auf Kurs, seine mittelfristigen Ziele von über EUR 800 Mio. Jahresumsatz und einem bereinigten EBITDA von über EUR 100 Mio. zu erreichen.

NGS: Wachstumschancen in den Geschäftsbereichen Midstream-Infrastruktur und Services

Die Midstream-Infrastruktur ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für NGS. Im Mittelpunkt stehen Projekte für schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten („FSRU“), bei denen der Leistungsumfang zunimmt und Kunden verstärkt umfassende Umbauleistungen nachfragen. NGS liefert das Regasifizierungsmodul für den Umbau des LNG-Tankers „Methane Patricia Camila“ durch Excelerate Energy zu einer FSRU. Die Lieferung ist für das erste Halbjahr 2028 geplant. Zudem hat NGS von Exmar einen weiteren Auftrag für ein Regasifizierungssystem für ein Umrüstprojekt im Zusammenhang mit der Erweiterung des EemsEnergyTerminals in den Niederlanden erhalten. Diese Projekte unterstreichen die etablierte Positionierung von NGS im Bereich der internationalen LNG-Importinfrastruktur. Gleichzeitig erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Midstream-Technologie des Unternehmens.

Für das Projekt Texas GulfLink in den USA liefert NGS Systeme zur Rückgewinnung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) für zwei speziell konzipierte Offshore-Versorgungsschiffe. Diese Systeme fangen Emissionen beim Verladen von Rohöl auf und ermöglichen die Wiederverwendung der zurückgewonnenen Stoffe. Im Bereich des Ammoniak-Crackings haben NGS und Höegh Evi die erste Phase der Leistungstests einer Pilotanlage abgeschlossen, die Ammoniak in Wasserstoff umwandelt. Dabei wurde eine Wasserstoffreinheit von mehr als 99,5 % erreicht.

Parallel dazu legt NGS einen starken Fokus auf sein margenstarkes Service- und Aftermarket-Geschäft, in dem das Management erhebliches Potenzial sieht. Mit einer installierten Basis von mehr als 1.600 Systemen weltweit ist NGS gut aufgestellt, um wiederkehrende Umsätze aus Vor-Ort-Service, Wartung, Ersatzteilen, Nachrüstungen und digitalen Dienstleistungen auszubauen.

Strategische Optionen

Mutares prüft mögliche strategische Exit-Optionen für NGS, darunter einen möglichen Börsengang in den Nordics in den kommenden Monaten. Es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, und es besteht keine Gewissheit darüber, ob oder wann eine Transaktion stattfinden wird. Mutares ist von den Perspektiven von NGS überzeugt und geht davon aus, im Falle eines möglichen Börsengangs vorbehaltlich marktüblicher Lock-up-Vereinbarungen ein bedeutender Aktionär zu bleiben.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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[1] Bereinigtes EBITDA – Das bereinigte EBITDA ist das operative Ergebnis vor Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Wertminderungen, bereinigt um Posten, die die Vergleichbarkeit beeinflussen, etwa Carve-out-, Restrukturierungs- und transaktionsbezogene Kosten sowie sonstige Einmaleffekte (einschließlich einmaliger Bonuszahlungen). Es handelt sich um eine alternative Leistungskennzahl, die nicht durch die IFRS definiert ist.

[2] Die berichtete Nettoliquidität ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich Vertragsvermögenswerten und Forderungen gegen Konzerngesellschaften abzüglich Finanzverbindlichkeiten und Vertragsverbindlichkeiten.

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