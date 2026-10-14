EQS-News: Optro führt domänenspezifische Agenten für Audit, Compliance, Drittparteienrisiko und KI-Governance ein.

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Optro führt domänenspezifische Agenten für Audit, Compliance, Drittparteienrisiko und KI-Governance ein.



14.10.2026 / 17:35 CET/CEST

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Neue Agenten fördern Optros Vision von GRC Intelligence und die Zukunft von GRC, wobei jede Aktion protokolliert und revisionsbereit ist.

SAN DIEGO, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, hat heute die Einführung einer erweiterten Reihe autonomer Agentenprodukte angekündigt, um Risikoteams im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Die Ankündigung, die auf der CRX (ehemals Audit & Beyond), der jährlichen Anwenderkonferenz von Optro, vorgestellt wurde, markiert den offiziellen Start von GRC Intelligence, der nächsten Evolutionsstufe von GRC: ein vertrauenswürdiges Datenerfassungssystem, eine agentenbasierte KI, die auf Basis dieser Daten agiert, und die Steuerung aller im Unternehmen eingesetzten KI-Systeme.

Optro

Die GRC Intelligence Platform von Optro basiert auf domänenspezifischer Präzision, von Menschen geführter Kontrolle und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Anstatt generische KI-Modelle anzupassen, ist Optro die einzige GRC Intelligence Platform, die speziell entwickelte GRC-Funktionen bietet, die strikt innerhalb der vom Team definierten Leitlinien und Risikobereitschaften operieren. Jede Aktion eines Agenten, jede Entscheidung, jeder Modelleintrag und jeder Nachweisweg wird vollständig protokolliert, zitiert und revisionssicher bereitgestellt, um das volle Vertrauen des Unternehmens zu gewährleisten.

„Jeder Risikomanager stellt sich zwei Fragen: „Worauf basieren Ihre KI-Agenten, und wie steuern Sie die KI, die in Ihrem Unternehmen eingesetzt wird?", sagte Happy Wang, Chief Product and Technology Officer bei Optro. „Wir haben beides bewusst in einer Plattform vereint." Unsere Agenten arbeiten in Ihrem Live-Kontext mit Zugriffsberechtigungen und übernehmen reale Arbeitsabläufe, um genau die Geschäftsergebnisse zu liefern, die Sie benötigen – damit Teams schnell und mit einem Menschen in der Hand agieren können. Wir behaupten nicht nur Qualität, wir beweisen sie: Von der nachweisbaren Ausführung, die hochwertige Ergebnisse liefert, über Tausende von Tests vor jeder Veröffentlichung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung, sobald die Agenten in Ihrer eigenen Umgebung live sind, damit Ihre Daten bei Ihnen bleiben. Das ist GRC Intelligence."

Die heute angekündigten Funktionen von Agentic umfassen:

Autonomes Testen: Optros führende Agenten-Testing-Engine geht jetzt über SOX hinaus und umfasst operative Audit-Tests über alle Kontrolltypen hinweg. Sie bietet eine vollständige Abdeckung der Population durch Optro Analytics und gibt den Prüfern Zeit für strategische, auf Urteilsvermögen basierende Arbeit. Zukünftige Plattformverbesserungen werden in Kürze die automatisierte Beweiserfassung einführen, um die Prüfprozesse weiter zu optimieren. In den ersten drei Monaten, in denen das interne Revisionsteam von Reddit Autonomous Testing einsetzte, wurden 175 Kontrollen automatisiert, was mehr als 40 Prozent des SOX-Geltungsbereichs entspricht. Dadurch konnte die Testzeit pro Kontrolle im Durchschnitt um 60 Prozent reduziert werden. Das Team hat die Agentenprüfung seither auf über 75 Prozent seiner SOX-Kontrollen und auf andere wiederkehrende Testprogramme ausgeweitet.

Agentisches Stakeholder-Management: Reduziert den Aufwand für die Beweiserhebung, indem es den Erstellern hilft, Anfragen zu präzisieren und Lücken vor der Einreichung zu schließen, sodass die Prüfer weniger Zeit mit der Beweiserhebung verbringen und schneller mit den Tests beginnen können.

Bewertung des Agentenrisikos: Analysiert ausgewählte Optro-Daten und empfiehlt Startwerte mit entsprechenden Belegen. Die Auditteams verbringen weniger Zeit mit manuellen Analysen und erhalten einen schnelleren und einheitlicheren Überblick über die Risiken für die Planung und Priorisierung.

Agentische Einhaltung: Die Einhaltung von Vorschriften wird zu einem kontinuierlichen Programm, bei dem KI-Agenten die Abgrenzung des Rahmenwerks, die Sammlung von Beweismitteln und die Bewertung der Kontrollen über alle Rahmenwerke hinweg durchführen, während die Teams die Beurteilungen vornehmen und für jede einzelne Bestätigung verantwortlich sind.

Agentic TPRM: Bietet einen präskriptiven Workflow zur Lieferantenbewertung, bei dem KI-Agenten Onboarding- und Due-Diligence-Aufgaben übernehmen, während Teams Richtlinien konfigurieren und Ergebnisse auswerten.

Agentische KI-Governance: Die automatisierte Datenerfassung füllt die Datensätze des KI-Systems anhand vorhandener Dokumente vorab aus, und der Beweisauswerter kennzeichnet, welche Kontrollen bereits erfüllt sind. Darüber hinaus deckt AI Discovery, das vor seiner Verfügbarkeit im Jahr 2027 vorgestellt wird, im gesamten Unternehmen verborgene KI auf.

„Klaviyo hat schon immer KI in den Vordergrund gestellt, deshalb war uns bei der Überprüfung unseres SOX-Programms klar, dass das Testen der manuellste und zeitaufwändigste Ansatzpunkt ist", sagte Carmen Lam, Vizepräsidentin für Interne Revision und Compliance bei Klaviyo. „Mit Optros autonomem Testverfahren bündeln wir die Tests nicht mehr zu einem einzigen Zeitpunkt." Wir testen nun das ganze Jahr über, wodurch wir Probleme früher erkennen und mit den Verantwortlichen für die Steuerung zusammenarbeiten können, um sie schneller zu beheben. Genauigkeit ist für uns unverzichtbar, ebenso wie ein Prüfpfad, der nachvollziehbar macht, wie jede einzelne Schlussfolgerung zustande gekommen ist. Dadurch kann mein Team weniger Zeit mit manuellen Arbeiten verbringen und sich stattdessen auf das Urteilsvermögen und die Weitsicht konzentrieren, die das Unternehmen von uns erwartet."

„Optro bietet uns die strukturierte Grundlage und die offene Integration, die wir benötigen, um unsere Auditprozesse zu transformieren und unsere Agenten-Workflows zu optimieren", sagte Matt Sewell, Sr. Direktor und Leiter der Internen Revision bei FJ Management. „Diese Struktur ermöglicht es uns, Arbeitspapiere automatisch zu analysieren, kalibrierte Prüfungen durchzuführen und Nachweise direkt in unseren laufenden Audit-Workflows zu protokollieren." Es hat die Leistungsfähigkeit unseres Teams verändert und gleichzeitig einen nachvollziehbaren Standard mit menschlicher Beteiligung gewährleistet."

GRC wurde für eine Ära entwickelt, in der der Prozess des Risikomanagements vorhersehbar war: Dokumentieren Sie es, mindern Sie die Auswirkungen, machen Sie weiter. Diese Zeiten sind vorbei. Die Welt verlangt nun von GRC, dass sie Ihnen sagt, was als Nächstes passiert. Die GRC Intelligence-Plattform von Optro begegnet diesem Problem durch den Aufbau eines Aktionssystems, das mithilfe autonomer KI-Agenten End-to-End-Workflows in Echtzeit ausführt.

Um die neuen agentenbasierten Funktionen in Aktion zu sehen, besuchen Sie das Optroverse auf der CRX für eine Demo oder besuchen Sie optro.ai.

Informationen zu Optro

Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen zu verwandeln – mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Intelligence-Plattform. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter optro.ai.

Medienkontakt Laura Groshans

press@optro.ai

Cision

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