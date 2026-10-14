EQS-News: Revolut bringt Revolut Mobile zu seinen mehr als 3 Millionen Kunden: 120 Gigabyte mit voller Geschwindigkeit für 14,99€

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Revolut bringt Revolut Mobile zu seinen mehr als 3 Millionen Kunden: 120 Gigabyte mit voller Geschwindigkeit für 14,99€



14.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Revolut bringt Revolut Mobile zu seinen mehr als 3 Millionen Kunden: 120 Gigabyte mit voller Geschwindigkeit für 14,99€

Revolut Mobile bietet unbegrenzte Telefonate, SMS und Daten in Deutschland für 14,99 € pro Monat, monatlich kündbar und ohne versteckte Kosten. Die Daten laufen für die ersten 120 Gigabyte (GB) mit voller Geschwindigkeit und danach unbegrenzt mit 2 Mbit/s weiter.

Mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s über das Netz von Telefónica Deutschland bietet Revolut Mobile schnelle und zuverlässige Verbindungen in ganz Deutschland.

Gemeinsam mit dem Telekommunikationspartner 1GLOBAL können Kunden ihren Tarif in Sekunden direkt in der Revolut App aktivieren. Das Angebot wird in den kommenden Wochen schrittweise an alle Kunden ausgerollt.

Berlin, 14. Oktober 2026 - Revolut, die globale Finanzplattform mit mehr als 80 Millionen Kunden weltweit, startet heute Revolut Mobile in Deutschland in Partnerschaft mit dem Telekommunikationsanbieter 1GLOBAL. Der Tarif mit 120 GB in voller Geschwindigkeit und danach unbegrenzten Daten mit 2 Mbit/s steht mehr als 3 Millionen Kunden zur Verfügung, ist monatlich kündbar und kostet 14,99 € pro Monat. Mit diesem Schritt betritt Revolut einen neuen Markt mit dem Anspruch, ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, ohne Abstriche bei Geschwindigkeit oder Flexibilität zu machen.

Revolut Mobile steht für Einfachheit, Transparenz und echten Mehrwert. Der gesamte Service wird in der Revolut App verwaltet. Kunden können ihren Tarif in Sekunden aktivieren, ohne lange Vertragslaufzeit, Wechselgebühren und versteckte Kosten:

120 GB für 14,99 € pro Monat: Unbegrenzte Daten (120 GB mit voller Geschwindigkeit, danach unbegrenzte Daten mit reduzierter Geschwindigkeit von 2 Mbit/s), Telefonate und SMS in Deutschland mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s über das Netz von Telefónica Deutschland.

EU-Roaming: 40 GB Roaming in ganz Europa ohne Drosselung der Geschwindigkeit.

Rufnummernmitnahme: Kunden können ihre bestehende Nummer behalten und übertragen, eine neue beantragen oder gegen Aufpreis auf eine besonders einprägsame VIP-Wunschnummer wechseln.

RevPoints: Kunden können ihren monatlichen Tarif ganz oder teilweise mit gesammelten RevPoints bezahlen.

Darüber hinaus profitieren alle Revolut Mobile Kunden in Deutschland von einer Reihe exklusiver Vorteile direkt in der App:

All-in-one eSIM: Lokaler Tarif und internationale Reisevorteile auf einer einzigen eSIM, ganz ohne SIM-Wechsel.

Messaging Pass: Auch außerhalb des regulären Datenkontingents haben Kunden in über 140 Ländern Zugang zu Messaging-Apps über Verbindungen ohne Bandbreitenbegrenzung mit einer Geschwindigkeit von 2 Mbits/s.

NordVPN: Jeder Tarif beinhaltet ein kostenloses NordVPN-Abonnement für sichere und private Verbindungen.

Zusätzliche Nummern: Kunden können bis zu drei zusätzliche Nummern gleichzeitig in einem einzigen Tarif verwalten - ideal für die Trennung von Berufs- und Privatleben oder zum Schutz der Hauptnummer vor unerwünschten Anrufen.

Elyas Sadou, General Manager Telecom bei Revolut, sagt: „Mit Revolut Mobile bringen wir dieselbe disruptive Energie in den Telekommunikationsmarkt, die wir einst ins Banking gebracht haben. Wir verbinden erstklassige Konnektivität mit dem besten Service, dem besten Preis und der besten Nutzererfahrung. Wir beweisen, dass Mobilfunk unglaublich unkompliziert sein kann. Das ist Telekommunikation, neu gebaut für die Art und Weise, wie wir heute wirklich leben."

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Revolut ist nach wie vor eine der spannendsten Partnerschaften in unserem Portfolio. Mobilfunkkonnektivität ist ein echter Differenzierungsfaktor für digitale Champions wie Revolut. Wir sind stolz darauf, Revolut Mobile mit unserer Technologie zu betreiben und Revolut damit in die Lage zu versetzen, Mobilfunkdienste anzubieten, die schneller zu aktivieren, einfacher zu verwalten und transparenter sind als herkömmliche Angebote."

Jörg Kablitz, Chief Partner & Wholesale Officer bei Telefónica Deutschland, kommentiert: „Unsere Partnerschaft mit Revolut und 1GLOBAL markiert ein neues Kapitel für den deutschen Mobilfunkmarkt. Sie zeigt, wie sich das Wholesale Geschäft von klassischen Partnerschaften hin zur Plattformökonomie entwickelt und so weiteres Wachstum ermöglicht. Telefónica Deutschland verfügt über das Netz und die Expertise, um digitalen Marken zu helfen, ihre Reichweite und ihre Kundenbeziehungen in integrierte Mobilfunkdienste zu verwandeln."

Ein erfolgreiches Startup unter dem Dach von Revolut

Revolut Mobile ist ein Paradebeispiel für Revoluts New Bets Initiative: Es wurde als kommerzielle Partnerschaft mit dem lizenzierten Anbieter 1GLOBAL gestartet, um ein neues Telekommunikationsprodukt als internes Startup innerhalb des Unternehmens auf den Markt zu bringen. Statt sich in starren, konzerninternen Entscheidungsprozessen zu verlieren, erhalten Teams bei Revolut die Autonomie eines Disruptors.

Gepaart mit den umfangreichen Ressourcen und dem bestehenden Ökosystem von Revolut lassen sich Produktlinien in Rekordgeschwindigkeit aufbauen, testen und skalieren. Das Ergebnis ist eine völlig neue Einnahmequelle, die perfekt zur Strategie passt, ein widerstandsfähiges und diversifiziertes Portfolio aus finanziellen und nicht finanziellen Dienstleistungen aufzubauen, um dem Markt immer einen Schritt voraus zu sein. Revolut hat aktuell elf Produktlinien, die jeweils mehr als 120 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften.

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Hinweis an die Redaktionen:

Revolut Mobile wird von 1GLOBAL bereitgestellt. Revolut Ltd handelt in dessen Namen als Vermittler. Es gelten die Nutzungsbedingungen sowie die Allgemeinen Verkaufsbedingungen.



Über Revolut

Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank – gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert von der Bank von Litauen sowie der Europäischen Zentralbank – und hilft Menschen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfers und Währungsumtausch. Heute nutzen weltweit mehr als 80 Millionen Menschen eine Vielzahl innovativer Produkte von Revolut und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen.

Über unsere Privat- und Geschäftskonten geben wir unseren Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen rund um den Globus.



Über 1GLOBAL

1GLOBAL ist ein technologiegetriebener globaler Mobilfunkanbieter, der Unternehmen weltweit dabei unterstützt, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer erstklassigen Telekommunikationstechnologieplattform, einem umfassenden Portfolio global gültiger Regulierungslizenzen und einem privilegierten Zugang zum Telekommunikations-Großhandelsmarkt ist 1GLOBAL in einer einzigartigen Position, nahtlose mobile Konnektivitätslösungen bereitzustellen. 1GLOBAL bedient führende Banken, Konzerne und digital ausgerichtete Unternehmen weltweit – darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Einzelhandelsgruppen – und verbindet mehr als 60 Millionen Geräte weltweit.

ÜberTelefónica Deutschland

Telefónica als eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Menschen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen den besten Zugang zu digitalen Technologien zu ermöglichen. Mit rund 300 Millionen Anschlüssen und 35 Milliarden Euro Jahresumsatz konzentriert der Telefónica-Konzern seine Aktivitäten auf Spanien, Brasilien, Deutschland und Großbritannien.

Telefónica Deutschland trägt etwa ein Viertel zum Umsatz der Telefónica-Gruppe bei. Der Komplettanbieter für Telekommunikationsdienste ist führender Mobilfunkdienstleister für Konsumenten und im Markt für innovative Partnerangebote sowie ein stark wachsender Provider im Lösungsgeschäft für Unternehmenskunden. Kernmarke des Unternehmens ist o2, hinzu kommen Zweit- und Partnermarken wie Blau oder Ay Yildiz. Das Angebotsspektrum umfasst klassische Telefonie- und Internetanschlüsse sowie digitale Services im Bereich Internet der Dinge, Sicherheit, Entertainment und Datenanalyse. Im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland über 35 Millionen Anschlüsse (Stand 30.06.2026). Das vielfach ausgezeichnete Mobilfunknetz des Anbieters erreicht mehr als 99 Prozent der Bevölkerung. 2025 erwirtschaftete Telefónica Deutschland einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.

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