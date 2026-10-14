Erschwerte Bedingungen: BVB jenseits des Polarkreises

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BODÖ (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmund steht in der Champions League ein unbequemes Auswärtsspiel an. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) muss der Bundesligazweite beim norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt 80 Kilometer nördlich des Polarkreises antreten. In der norwegischen Kleinstadt liegen die Temperaturen aktuell bereits um den Gefrierpunkt. Gespielt wird zudem auf Kunstrasen, was für die Bundesligaprofis ungewohnt ist.

Unter den Bedingungen verzichtet Trainer Niko Kovac, der seinen Vertrag gerade bis zum Sommer 2029 verlängert hat, auf Fußball-Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck, der zuletzt zwei Sprunggelenkverletzungen auskuriert hatte.

Dennoch soll für den BVB der zweite Sieg im zweiten Vorrundenspiel her. Doch Dortmund ist gewarnt. In der Vorsaison kamen die Westfalen zuhause nur zu einem 2:2 und Bodö/Glimt ist heimstark. Das bekamen in der vergangenen Saison unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon zu spüren, die alle in Bodö verloren./lap/DP/men

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

BVB ohne Schlotterbeck nach Norwegengestern, 12:28 Uhr · dpa-AFX
BVB verlängert mit Trainer Kovac bis 2029gestern, 09:07 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen