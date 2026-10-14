Erstes neues US-Truppenkontingent in Litauen eingetroffen

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen ist nach Angaben von Staatspräsident Gitanas Nauseda ein neues Kontingent an US-Truppen eingetroffen. "Großartige Neuigkeiten - die ersten zurückkehrenden US-Soldaten sind in Litauen gelandet", schrieb das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes auf der Plattform X. Nauseda bedankte sich bei US-Präsident Donald Trump für die Truppenverlegung. Der Baltenstaat liegt an der Ostflanke der Nato und grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.

Nach Angaben von Verteidigungsminister Robertas Kaunas sind im Zuge der Rückkehrrotation zunächst rund 100 Soldaten angekommen. Weitere Truppenkontingente sollten folgen. Bis Mitte November sollen zwei Bataillone vollständig in Litauen auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade stationiert sein, sagte Kaunas im litauischen Rundfunk.

Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver an die Nato-Ostgrenze. Zuletzt hatten im Sommer mehr als 1.000 amerikanische Soldaten ihren Einsatz in Litauen beendet. Weil die USA gegenwärtig überall ihre Truppenpräsenz in Europa überprüfen, gab es Unsicherheit, wie es mit den US-Truppen in Litauen weitergeht. Das Land sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als vier Jahren von Russland bedroht.

Litauen hofft auf dauerhafte Stationierung von US-Truppen

Außenminister Kestutis Budrys betonte, die Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa sei für Litauen von größter Bedeutung. "Wir wollen, dass die Streitkräfte dauerhaft in Litauen stationiert werden", sagte er im Rundfunk. Litauen sei bereit, die dazu nötige Infrastruktur bereitzustellen und habe Washington bereits ein entsprechendes Maßnahmenpaket vorgelegt. "Wir sind überzeugt, dass dies der sinnvollste Standort für sie ist, da er durch die unmittelbare Nähe zur Grenze die größte strategische und abschreckende Wirkung erzielt", sagte Budrys.

Trump hatte mit unverbindlichen Aussagen zuletzt Hoffnungen in Litauen geschürt, als er auf die Frage eines Korrespondenten des litauischen Rundfunks in Washington sagte, er würde die Errichtung eines permanenten US-Militärstützpunkts in Litauen in Erwägung ziehen. "Wir werden uns das auf jeden Fall ansehen", sagte er. "Litauen - ich kenne so viele Leute in diesem Land. Es sind großartige Leute."/awe/DP/mis