Europas Börsen im Aufwind - ASML-Ausblick treibt Tech-Werte

Frankfurt, 14. Okt (Reuters) - ⁠Nach dem jüngsten Ausverkauf bei Chip-Aktien hat ein optimistischer Ausblick von Branchenprimus ASML die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten aufgehellt. Der weltgrößte Anbieter von Halbleiter-Produktionsanlagen punktete bei Anlegern mit einer leicht nach oben gesetzten Umsatzprognose. Dax und EuroStoxx50 zogen am Mittwoch rund ein halbes Prozent auf 25.395 und 6204 Punkte an.

Die Nachfrage nach Maschinen von ASML zur Herstellung modernster Halbleiter wird durch den KI-Boom und den raschen Ausbau von Rechenzentren angeheizt. ‌Angesichts bestehender Engpässe meldeten Kunden bereits Interesse an, sich Kapazitäten für die Jahre 2029 und 2030 zu reservieren, teilte Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen mit. Auch die Gewinne hätten die Erwartungen übertroffen, sagte ING-Analyst Marc Hesselink. Er rechne damit, dass die Konsensprognosen ⁠für die Gewinne bis ⁠2028 nach oben korrigiert würden. Die ASML-Aktien kletterten in Amsterdam in der Spitze um 3,6 Prozent und zogen den europäischen Branchenindex um gut ein Prozent nach oben. Seit Jahresanfang haben die Titel fast 70 Prozent zugelegt.

US-INFLATION IM BLICK

Mit Spannung warteten Börsianer unterdessen auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen. Der Ölpreisschock dürfte die Teuerung in den USA weiter angeheizt haben. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Teuerungsrate für September auf 3,6 Prozent steigen wird, nach 3,4 Prozent im August. "Die hohe Inflation kommt für US-Präsident Donald Trump zur Unzeit", ‌konstatierten Analysten der Landesbank Baden-Württemberg mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen in den USA. ‌Auch der geplante Import von Diesel aus Russland könne kaum helfen. "Zu Trumps weiterem Verdruß dürfte die Federal Reserve angesichts der hohen Inflation keinerlei Neigung verspüren, ihre Leitzinsen zu senken."

Am Rohölmarkt zogen die Preise erneut an, nachdem zwei Schiffe in der Straße von Hormus getroffen worden waren. Brent-Rohöl und ⁠US-Leichtöl WTI verteuerten sich in der Spitze um gut ein Prozent auf bis zu 107,15 und 95,41 Dollar je Barrel. Iranische Beamte teilten ‌der Agentur Reuters mit, dass der Iran neue Taktiken zur Bekämpfung ⁠von Schiffen einsetzen würde, um die Ölpreise hochzuhalten und damit auch Einfluss auf die US-Zwischenwahlen zu nehmen. "Die Tatsache, dass iranische Offizielle offen zugeben, die US-Bemühungen zur Kontrolle der Ölpreise zu untergraben, spricht Bände über die wahren Absichten hinter den sogenannten 'Friedensgesprächen'", sagte Priyanka Sachdeva, Analystin bei Phillip Nova.

ANLEIHERENDITEN GEBEN WEITER NACH

Nach dem wochenlangen Ausverkauf setzten Staatsanleihen ihre Erholung fort. Im ‌Gegenzug fiel die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen auf 3,449 Prozent, nach 3,463 ⁠Prozent am Vortag. Die Rendite von US-Bonds sank um ⁠zwei Basispunkte auf 5,2 Prozent und näherte sich damit ihrem tiefsten Stand seit zwei Wochen. Anleger suchten Analysten zufolge nach dem jüngsten Ausverkauf im KI-Sektor die Sicherheit von Staatsanleihen.

Bei den Einzelwerten vergraulten unterdessen hochgeschraubte Kapitalanforderungen der schwedischen Aufsichtsbehörde SEB-Anleger. Die Titel der Großbank gaben in der Spitze mehr als fünf Prozent nach und waren damit auf Kurs zum größten Tagesverlust seit Januar. Die Finanzaufsicht Finansinspektionen teilte mit, den bestehenden Kapitalaufschlag vorübergehend auf 20 Milliarden schwedische Kronen (1,8 Milliarden Euro) verdoppelt zu haben. Hintergrund seien umfassendere Mängel bei den internen Kreditrisikomodellen der SEB als bislang bekannt.

Dagegen kletterten in Frankfurt die Aktien von Evotec um bis zu 8,7 Prozent. Das Geschäft des Biotech-Unternehmens hat sich nach eigenen Angaben in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres besser entwickelt als erwartet. Die Anteilsscheine ⁠von PNE rauschten dagegen um 17 Prozent nach unten, nachdem der Windkraft- und Solarparkentwickler seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr wegen Projektverzögerungen senken musste.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)