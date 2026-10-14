Evotec: Ergebnisse nach neun Monaten über Markterwartungen

13. ⁠Okt (Reuters) - Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat sich nach eigenen Angaben in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres besser entwickelt ‌als erwartet. Auf Basis vorläufiger Ergebnisse werde für den Zeitraum ein Konzernumsatz von ⁠rund 465 ⁠Millionen Euro und ein bereinigter Konzern-Verlust (Ebitda) von rund 42,8 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend mit. "Diese Zahlen liegen über ‌den aktuellen Markterwartungen, wobei die ‌Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen ist", hieß es.

Für ⁠das Gesamtjahr 2026 bestätigte Evotec die Prognose ‌eines Konzernumsatzes zwischen 570 ⁠und 610 Millionen Euro (595 bis 635 Millionen bei konstanten Wechselkursen) und eines bereinigten Konzern-EBITDA von rund minus ‌70 bis minus ⁠105 Millionen Euro (minus 60 ⁠bis minus 90 Millionen Euro bei konstanten Wechselkursen).

Mitte Juli hatte Evotec seine Jahresziele drastisch gesenkt. Als Hauptgründe waren verzögerte Meilensteinzahlungen und später als geplante Abschlüsse neuer Partnerschaften genannt worden.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)